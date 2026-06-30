Поиски 8-летнего мальчика завершились трагедией: он бросился в воду, чтобы спасти друга, но погиб сам

Нашли тело на восьмой день поисков. Фото: соцсети

Поиски пропавшего в Ингушетии 8-летнего ребенка, который бросился в воду спасать друга, закончились страшной трагедией. Волонтеры нашли мальчика в 10 километрах от места происшествия, и спасательная операция, не имевшая аналогов в последние годы, была официально завершена.

ГРУСТНЫЙ ИТОГ

Как сообщает «КП-Северный Кавказ», 22 июня поступило сообщение, которое поставило тяжелую точку в этой истории. Начальник Центра управления в кризисных ситуациях Ахмед Евлоев констатировал факт, что ребенка нашли мертвым. Тело, унесенное бурным течением, было обнаружено в русле реки Сунжи, - именно там поисковые отряды прочесывали береговую линию.

Карета скорой помощи, забравшая тело, отъезжала под немым взглядом сотен людей. Спасатели и волонтеры, которые на протяжении более недели жили одной надеждой, стояли вдоль дороги. Взрослые мужчины, не сдерживая слез, провожали машину. Кто-то читал молитвы, кто-то просто молчал, осознавая, что чудо, в которое верили тысячи, не состоялось.

Глава республики Махмуд-Али Калиматов подтвердил, что тело передадут родным для захоронения. В своем обращении он подчеркнул не только масштаб бедствия, но и силу человеческой солидарности: «Эти дни стали свидетельством подлинного единения, братства и взаимопомощи, которые объединили народы Кавказа и всей страны».

КАК ИСКАЛИ

Напомним, что 8-летний мальчик ушел к воде днем 15 июня вместе с двумя приятелями в районе Карабулака. Роковая цепь событий разворачивалась стремительно: когда один из друзей оказался в воде, ребенок бросился на помощь тонущему. Третий товарищ помчался за взрослыми. Но, вернувшись с подмогой, они застали лишь одного мальчика, который из последних сил цеплялся за корни прибрежного дерева. Второго спасателя уже не было, так как мощное течение Сунжи унесло его за считанные секунды.

В поисково-спасательной миссии участвовали более 20 тысяч человек – это представители Ингушетии, Чечни, Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и других регионов Северного Кавказа. На протяжении недели добровольцы и профессиональные спасатели исследовали каждый метр русла Сунжи. Отдельные участки реки перекрывались для тщательного осмотра. Такой уровень мобилизации не фиксировался в регионе уже много лет.

Однако операция была омрачена экологическими проблемами: река оказалась катастрофически замусорена, а волонтеры жаловались на ухудшение самочувствия после длительной работы в загрязненной воде. Позже власти выявили факты незаконного сброса канализационных стоков в Сунжу, что усугубило и без того тяжелые условия поиска.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕРЕД ЛИЦОМ ГОРЯ

Эта история вышла далеко за рамки локального происшествия. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщал, что тысячи добровольцев из соседней республики присоединились к поискам, а в мечетях Грозного возносились коллективные молитвы о спасении ребенка. Глава Ингушетии лично держал ход операции на контроле.

Несмотря на холодную воду, подъем уровня реки и опасные условия, люди не прекращали поиски ни на час. Надежда жила в сердцах до самого последнего момента, пока 22 июня не пришло трагическое известие.

23 июня в станице Троицкая состоялись похороны. Процессия растянулась на многие сотни метров – проводить ребенка в последний путь вышли тысячи людей. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, на кладбище практически не осталось свободного места. Атмосфера церемонии была настолько тяжелой, что многие не могли сдержать слез.

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