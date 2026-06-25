Наши герои - в центре внимания: Глава ДНР рассказал о планах открытия Единого регионального центра социализации и адаптации ветеранов СВО

Архив Минтруда ДНР

В столице прошло заседание Наблюдательного совета государственного фонда «Защитники Отечества». За три года организация, созданная по Указу Президента России Владимира Путина, выстроила комплексную систему социального сопровождения ветеранов и членов семей участников СВО. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко подчеркнул: эффективность работы фонда отмечают сами ветераны и их близкие.

НЕРАЗРЕШИМЫХ ВОПРОСОВ - НЕТ

- Социальные координаторы фонда круглосуточно находятся рядом с ветеранами и их семьями, помогают решать самые разные вопросы, сопровождают на каждом этапе, - отметил Кириенко. - За три года расширились направления деятельности, появились новые меры поддержки, а сама система помощи стала более комплексной и адресной. По данным социологии, уровень доверия к фонду уже превысил 90%.

Среди основных обращений - назначение мер соцподдержки, денежные выплаты, связанные с участием в СВО, юридическая помощь, а также получение удостоверения ветерана боевых действий или члена семьи погибшего ветерана.

Подопечным фонда оказывают медицинскую и психологическую помощь. За три года более 6500 ветеранов с инвалидностью обеспечили техническими средствами реабилитации (на фото). Это протезы, кресла-коляски с дополнительными функциями для занятий спортом, тренажеры разных видов. Кроме того, выдано 550 автомобилей с ручным управлением и более 1600 высокофункциональных спортивных протезов.

Для комфортного проживания ветеранов с инвалидностью адаптировано свыше 3200 квартир и жилых домов. С 2025 года фонд предоставляет комплекты адаптивной одежды - всего выдано 2700 таких комплектов.

ОБУЧЕНИЕ И ТРУДОУСТРОЙСТВО

Отдельное внимание уделяют переобучению и трудоустройству ветеранов. За содействием обратились более 22 тысяч человек, больше половины из них уже нашли работу.

Полномочия фонда постоянно расширяются. С марта прошлого года он сопровождает членов семей пропавших без вести участников СВО: помогает сдавать биоматериал, заполнять опознавательные карты, оказывает психологическую и юридическую поддержку.

- Расширение полномочий - это ответ государства на реальные запросы людей, которые прошли через тяжелые испытания, защищая интересы страны, - подчеркнула председатель фонда Анна Цивилева. - Мы постоянно контактируем с ветеранами, родственниками погибших и пропавших без вести бойцов, видим, где требуется дополнительная поддержка, и предлагаем новые решения. Для нас принципиально важно, чтобы помощь была адресной и своевременной.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

На заседании Наблюдательного совета глава региона Денис Пушилин рассказал о планах открытия Единого регионального центра социализации и адаптации ветеранов СВО.

- Там будет оказываться комплексная психологическая и физическая реабилитация всем демобилизованным. Будем масштабировать наш опыт. Это касается эффективных проектов по адаптации жилья, реализованных совместно с госкорпорацией «Росатом», внедрения технологий бережливого производства в социальной и медицинской сферах, оптимизации процесса диспансеризации участников специальной военной операции, - отметил Пушилин.

КРУГ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОМОЩИ РАСШИРИЛСЯ

Президент России подписал указ, который расширяет перечень ветеранов боевых действий, имеющих право на поддержку Государственного фонда «Защитники Отечества».

В первую группу вошли военнослужащие, получившие тяжелые ранения в ходе СВО, но оставшиеся в строю и продолжившие службу в ВС РФ.

Вторая группа касается ветеранов с инвалидностью. Они выполняли боевые задачи по отражению вторжения на территориях регионов, которые граничат с зоной проведения спецоперации.

В фонде уточнили, что это предложение ранее внесла председатель организации, статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева.

- Действующие военнослужащие с инвалидностью, которые, несмотря на тяжелые ранения, приняли решение продолжать служить в Вооруженных силах РФ, - это настоящие герои. Важно окружить их заботой и вниманием, предоставить возможности для активной жизни, - заявила Анна Цивилева.

Она также поблагодарила президента за последовательную поддержку защитников Отечества и их семей.