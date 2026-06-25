С личным брендом: Эксперт РАНХиГС объяснила будущим политикам ДНР, как выстраивать доверие и карьеру

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Российское общество «Знание» продолжает проводить лекции на разные темы - от микробиологии и физики до развития гибких навыков. Так, в рамках проекта «ПолитЗавод» перед активистами движения «Молодая Республика», студентами и представителями работающей молодежи выступила доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, кандидат экономических наук, социальный технолог Мария Широ. Она рассказала будущим политикам республики о тонкостях формирования имиджа и личного бренда. Участники узнали, как выстраивать доверительные отношения с аудиторией и почему в современном мире аутентичность и системность играют ключевую роль в достижении успеха.

На лекции Мария Широ объяснила, как эволюционирует образ политика на разных этапах его карьеры, и как СМИ и цифровые платформы влияют на восприятие политической фигуры. В качестве яркого примера участники рассмотрели трансформацию образов известных политиков, в том числе глав государств. Мария Широ обратила внимание и на возможные риски: каждое публичное действие формирует репутацию, поэтому важно быть осторожными, проверять факты и избегать эмоциональных заявлений.

Тем, кто только начинает путь в политике, лектор предложила конкретные шаги: провести аудит своих социальных сетей, завести канал для демонстрации своих дел и планов, а также регулярно проводить личные приемы, освещая свою деятельность. «Эти знания помогут молодому активу своевременно применять конкретные технологии и служить во благо ДНР и России в целом», - отметила Мария Широ.