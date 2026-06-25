В Донбассе и Новороссии к концу 2027 года переселят более 2,2 тысячи человек из ветхого и аварийного жилья

Людям предоставляют новые квартиры либо компенсации. Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Донбассе и Новороссии к концу следующего года намерены переселить более 2,2 тысячи человек из ветхого и аварийного жилья. Такие планы уже получили одобрение для финансирования второго этапа программы расселения в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Впервые в прошлом году в нее включились исторические регионы.

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин отметил, что проект является важной частью общей стратегии обновления жилфонда.

- Реализация нацпроекта «Инфраструктура для жизни», направленного на достижение национальной цели по созданию комфортной и безопасной среды, один из наших приоритетных векторов работы в Донбассе и Новороссии, - говорит вице-премьер. - В целом по стране стоит задача обновить жилфонд не менее чем на 20 процентов. И четыре региона, чьи показатели тоже учитываются, будут вносить свой вклад в достижение этой цели.

Важно, что из 162 аварийных домов, подлежащих расселению, 138 находятся в опорных населенных пунктах, развитие которых приоритетно для достижения поставленных национальных целей.

Объем финансирования мероприятий второго этапа уже определен - на эти цели направят свыше 4,2 миллиарда рублей, из которых примерно 4,1 миллиарда предполагается за счет средств финансовой поддержки «Фонда развития территорий» (ФРТ).

Гендиректор ФРТ Василий Купызин рассказал, что фонд не только выделяет средства, но и выступает оператором программы, сопровождая регионы на всех этапах подготовки и реализации проектов.

- ФРТ как оператор программы расселения аварийного жилья рассматривает и одобряет заявки субъектов на ее реализацию, а затем выделяет финансирование. Кроме того, в Донбассе и Новороссии наши специалисты непосредственно на местах обсуждают с регионами формирование этапов программы, оказывают методическую поддержку. Согласно новым одобренным заявкам в общей сложности запланировано расселение более 1,2 тысячи граждан: в Донецкой Народной Республике - 356 жителей, которые проживают на площади порядка 11 тысяч квадратных метров, в Луганской Народной Республике - 683 жителей, проживающих в жилых помещениях площадью свыше 21 тысячи квадратных метров. В Запорожской и Херсонской областях жилищные условия будут улучшены для 68 и 105 граждан соответственно.

Первый этап программы уже идет. Регионы либо предоставляют людям новые квартиры и дома, либо определяют размер компенсации за жилье в аварийных домах, в зависимости от выбранного гражданами варианта и в соответствии с Жилищным кодексом России.