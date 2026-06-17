«Донбасс. Смыслы. Люди»: В ДНР запустили новый цифровой проект о земляках

Первые баннеры уже появились на улицах Донецка и Мариуполя. Фото: «ВОСТОК-МЕДИА»

Его запустил оператор наружное рекламы «ВОСТОК-МЕДИА» для того, чтобы раскрыть суть региона для жителей и гостей республики, показать его героическое прошлое, современные достижения и перспективы развития.

Соглашение о реализации проекта было подписано 3 июня на площадке Петербургского международного экономического форума между Правительством ДНР и оператором наружной рекламы «ВОСТОК-МЕДИА». Первые макеты уже появились на 100 цифровых поверхностях в Донецке и Мариуполе.

Одно из направлений проекта - «Люди региона». Оно посвящено деятелям Донбасса и простым рабочим. Слоган этого смыслового блока - «Мы не герои. Мы из Донбасса. У нас так принято».

Еще один смысловой блок - «Донбасс - Родина талантов». Его креатив обращается к культурному наследию региона. Здесь авторы планируют показать, что Донбасс - не только промышленное сердце, но и культурный центр, где рождаются выдающиеся личности, чье наследие живет десятилетиями и вдохновляет будущие поколения.

Финальный блок - «О будущем». Он обращается к самому сокровенному - к семье, заботе, стабильности. Слоган этого направления - «Простые вещи. Главные ценности».

- Мы не просто вывели на экраны сюжеты - мы вывели смыслы. Проект «Донбасс. Смыслы. Люди» - это живая связь между прошлым, настоящим и будущим. Мы показываем, кем мы были, кем стали и кем хотим быть. Это не агитация - это правда жизни, рассказанная честно, - сказал глава ДНР Денис Пушилин.

Управляющий партнер «ВОСТОК МЕДИА» Алексей Митрюшин отметил, что судьба Донбасса - это долгий и трудный путь домой в Россию.

- Где, как не здесь, говорить об этих важных смыслах. Наши экраны - не просто носители информации, а часть городской культуры. Мы создаем пространство для диалога. В ближайшее время появятся новые истории - о врачах, учителях, строителях. Это только начало, - сказал Митрюшин.

Проект будет реализовываться в течение года. Посоле этого его модель предложат для тиражирования в других регионах Российской Федерации.