Трое человек погибли и 13 пострадали в ДНР из-за атак БПЛА ВСУ 29 июня

Всем пострадавшим оказывают квалифицированную медицинскую помощь Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ДНР сообщили о последствиях атак ударных беспилотников ВСУ, произошедших 29 июня. По словам Главы Республики Дениса Пушилина, в результате ударов погибли трое человек, еще 13 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

По уточненным данным, в Старобешевском муниципальном округе погибли мужчины 1972, 1987 и 1991 годов рождения. Тяжелые ранения получила женщина 1980 года рождения, ранения средней степени тяжести - мужчина 1985 года рождения.

Кроме того, атаки БПЛА ВСУ были зафиксированы в других муниципальных округах.

В Новоазовском округе на трассе Новоазовск - Мариуполь пострадали мужчины 1980 и 1982 годов рождения.

В Селидово Красноармейского муниципального округа ранения средней степени тяжести получил мужчина 1990 года рождения и пострадал мужчина 2004 года рождения.

Поселок Мироновский, городской округ Дебальцево: ранения средней степени тяжести получила женщина 2000 года рождения, пострадал мужчина 1998 года рождения.

Мангушский муниципальный округ (на трассе между селами Красное Поле и Камышеватое): ранения средней степени тяжести получил мужчина 1969 года рождения.

В Куйбышевском районе Донецка при атаке БПЛА ВСУ на автозаправку был тяжело ранен мужчина 1959 года рождения, ранения средней степени тяжести получил мужчина 1961 года рождения, кроме того, пострадал мужчина 1983 года рождения.

В Старомлыновке Великоновоселковского округа пострадала женщина 1954 года рождения.

Как сообщил Денис Пушилин, всем пострадавшим оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

Кроме того, в результате атак был нанесен ущерб гражданской инфраструктуре. Повреждены жилой дом, пять объектов гражданской инфраструктуры, а также транспортные средства - автобус, два грузовых автомобиля и легковой автомобиль. Разрушения зафиксированы в Донецке, Дебальцево, Мангушском, Новоазовском, Старобешевском и Шахтерском муниципальных округах.

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