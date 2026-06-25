Больничный по беременности и родам выплачивается в размере 100% среднего заработка, если стаж женщины больше полугода Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В региональном отделении Социального фонда России (ОСФР) рассказали, когда не применяется общее правило стажа работы при выплатах по больничному листу в ДНР в 2026 году.

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ В ДНР В 2026 ГОДУ: РАЗМЕРЫ ОПЛАТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАЖА РАБОТЫ

Расчет выплат по больничному листу обычно зависит от страхового стажа гражданина и размера его заработной платы за предыдущие два года.

Так, при стаже от 6 месяцев до 5 лет выплачивается 60% среднего заработка. От 5 до 8 лет - 80%, более 8 лет - 100%. Максимально за один день нетрудоспособности можно получить в 2026 году до 6 827,40 рубля.

Если стаж до 6 месяцев, то размер пособия рассчитывается в соответствии с минимальным размером отплаты труда (МРОТ), который в 2026 году составляет 27 093 рубля.

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ В ДНР В 2026 ГОДУ: КОГДА ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ОБЩЕЕ ПРАВИЛО УЧЕТА СТАЖА РАБОТЫ

В Соцфонде сообщили, что в трех случаях общее правило учета стажа не применяется, а размер пособия по временной нетрудоспособности составляет 100% заработка:

1. Больничный по беременности и родам. Если стаж женщины больше полугода, то декретные выплачиваются в размере 100% среднего заработка. В 2026 году за 140 дней минимальная выплата составляет 124 702,20 рубля, максимальная - 955 836 рублей.

2. Уход за болеющим ребенком младше 8 лет. При стаже больше 6 месяцев пособие составит 100% среднего заработка.

3. Профзаболевание или несчастный случай на работе. Пособие по нетрудоспособности выплачивается в размере среднего заработка за весь период до выздоровления. Максимум за полный месяц составляет 503 156,64 рубля. Дополнительно положены страховые выплаты — единовременная и ежемесячные, оплата расходов на реабилитацию.

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ В ДНР В 2026 ГОДУ: ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Если у вас есть общие вопросы, вы можете позвонить в единый контакт-центр: 8 (800) 100-00-01 (круглосуточно), либо обратиться для персональной консультации к сотрудникам клиентских служб ОСФР по ДНР — с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу - с 8 до 16 часов.

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