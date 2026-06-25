Выступили на одной сцене с Надеждой Бабкиной: Ансамбль «Донбасс» завершил гастроли по Владимирской области

Фестиваль «Песни России» с участием ансамбля «Донбасс» завершил маршрут по Владимирской области. Фото: t.me/ans_donbass

Ансамбль песни и танца «Донбасс» триумфально завершил гастрольные выступления в Калужской области. Там в рамках юбилейного ХХ Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России» состоялся заключительный концерт второй части фестивального тура. Он прошел на Соборной площади в городе Владимире, собрав вместе звезд российской сцены и лучшие региональные коллективы.

Фестиваль «Песни России» с участием ансамбля «Донбасс» завершил маршрут по Владимирской области. Фото: t.me/ans_donbass

Для ансамбля «Донбасс», который впервые участвовал в проекте и представлял ДНР, эти гастроли стали особенными: артисты не только разделили сцену с легендами отечественной эстрады, но и ощутили подлинное единство многонациональной культуры России.

Фестиваль «Песни России» с участием ансамбля «Донбасс» завершил маршрут по Владимирской области. Фото: t.me/ans_donbass

В концерте вместе с народной артисткой РФ Надеждой Бабкиной приняли также участие ансамбль «Нохчо», фолк-группы «Мерема» и «После 11», фольклорный ансамбль «Славяне». К ним по традиции присоединились и прославленные владимирские коллективы: государственный вокально-хореографический ансамбль «Русь» имени Михаила Фирсова, хор русской песни Владимирского областного музыкального колледжа имени А.П. Бородина и ансамбль «Владимирские рожечники».

Фестиваль «Песни России» с участием ансамбля «Донбасс» завершил маршрут по Владимирской области. Фото: t.me/ans_donbass

Эмоции от концерта превзошли все ожидания.

- Каждый номер в исполнении артистов отзывался в сердцах зрителей - на время концерта вся Соборная площадь превратилась в один большой душевный хор! - отметили в ансамбле «Донбасс».

Фестиваль «Песни России» с участием ансамбля «Донбасс» завершил маршрут по Владимирской области. Фото: t.me/ans_donbass

Особой, трогательной нотой вечера стало поздравление балетмейстера «Донбасса», заслуженного артиста ДНР Игоря Кураковского: в финале ведущий объявил, что у него день рождения. Артисты и зрители в едином порыве скандировали поздравления имениннику, и это было незабываемо!

Фестиваль «Песни России» с участием ансамбля «Донбасс» завершил маршрут по Владимирской области. Фото: t.me/ans_donbass

Перед началом концерта в Доме дружбы прошла масштабная пресс-конференция с участием художественного руководителя фестиваля Надежды Бабкиной. Артистка подчеркнула, что такие проекты, как «Песни России», играют важнейшую роль в объединении народа, сохранении национальной идентичности и культурного суверенитета страны. Глава администрации Владимира Сергей Волков назвал фестиваль «уникальным проектом, дающим мощный заряд патриотизма и гордости за нашу великую многонациональную страну».

Фестиваль «Песни России» с участием ансамбля «Донбасс» завершил маршрут по Владимирской области. Фото: t.me/ans_donbass

Уже совсем скоро эстафету примет Ярославская область: концерты фестиваля «Песни России» пройдут там с 26 июня по 7 июля.

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