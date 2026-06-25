Терапевт или эндокринолог подскажут, как попасть в школу сахарного диабета каждому желающему. Фото (архив): Минздрав ДНР

В Донецкой Народной Республике активно развивается система поддержки пациентов с сахарным диабетом. Важным элементом этой работы стали школы сахарного диабета: на сегодняшний день в регионе действуют восемь таких площадок, а общее число прошедших там обучение пациентов приближается к 6 тысячам. Программа реализуется в рамках партийного проекта «Единой России» «Здоровый Донбасс» и федерального проекта по борьбе с сахарным диабетом - это позволяет объединить региональные инициативы с общероссийскими стандартами медицинской помощи.

Ситуация с заболеваемостью сахарным диабетом в Республике остается напряженной. Как отметил председатель Ассоциации работников здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев, диабет остается одним из лидирующих заболеваний в регионе. По сравнению с 2023 годом уровень заболеваемости вырос более чем на 37 процентов. В этих условиях особенно важна не только лечебная, но и просветительская работа: умение пациента контролировать свое состояние нередко становится решающим фактором для сохранения качества жизни.

В ДНР работают школы диабета t.me/gartsevdmitriy

В ДНР активно развивается система поддержки пациентов с сахарным диабетом. Фото: ТГ/Гарцев

Школы диабета дают людям практические навыки, необходимые для повседневной жизни с этим диагнозом. Специалисты обучают пациентов, как рассчитывать дозы инсулина, правилам контроля питания, уходу за стопами и своевременной профилактике осложнений. У пациентов формируют понимание, когда и к какому профильному специалисту необходимо обратиться, чтобы не упустить критические моменты в течении болезни.

- Именно такой комплексный подход позволяет сохранять высокое качество жизни и предотвращать развитие осложнений, - говорит Дмитрий Гарцев.

Помимо обучения, пациенты Республики получают доступ к современным средствам контроля заболевания. В их числе - системы непрерывного мониторинга глюкозы и инсулиновые помпы. Эти технологии позволяют отслеживать уровень сахара в крови в режиме реального времени и точнее корректировать терапию.

- Сахарный диабет - не приговор, - подчеркивает Дмитрий Гарцев. - Сегодня пациент, страдающий сахарным диабетом, может жить полноценной жизнью. Главное соблюдать небольшие условия в своей обыденной жизни и принимать соответствующую терапию.

Попасть в школу диабета может каждый желающий. Для этого необходимо обратиться к своему лечащему терапевту или эндокринологу: врачи подскажут, как записаться на занятия.

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