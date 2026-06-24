Адаптация жилья и социальные акции: В Донецке развивают систему поддержки ветеранов СВО

В Донецке оказывают всестороннюю поддержку ветеранам СВО. Фото: ТГ/Пушилин

В Донецке продолжают оказывать активную поддержку участникам СВО. Глава городского округа Алексей Кулемзин отметил, что в городе реализуют комплекс мер, направленный как на улучшение городской инфраструктуры, так и на индивидуальную помощь ветеранам боевых действий.

Доступная среда для всех

Одним из ключевых направлений стало создание безбарьерной среды. В каждом районе Донецка при управах созданы межведомственные комиссии, которые занимаются решением вопросов ветеранов и их семей. Особое внимание уделяется ремонту дорог возле домов, где проживают участники СВО с тяжелыми ранениями.

Для ветеранов с инвалидностью создают безбарьерную среду. Фото: сгенерировано нейросетью

В шести районах города - Куйбышевском, Киевском, Кировском, Петровском, Ленинском и Пролетарском - планируется обустроить подъездные пути по 18 адресам, где живут ветераны. Для тех из них, кто передвигается на инвалидных колясках, это особенно важно.

Кроме того, предприятие «Дорожное ремонтно-строительное управление» планирует обновить дорожное покрытие на 17 улицах частного сектора, общая площадь которого превысит 30 тысяч квадратных метров. На еще семи улицах ремонтные работы на площади более чем 9 тысяч квадратных метров должны завершиться в третьем квартале.

Помимо этого, для ветеранов СВО, проживающих в многоквартирных домах, обеспечивается подвоз воды и проводятся необходимые ремонтные работы.

Комплексная забота о героях

В рамках сотрудничества с государственным фондом «Защитники Отечества» ведется работа по адаптации жилых помещений для ветеранов-инвалидов. Благодаря этой программе уже были переоборудованы 38 квартир для повышения комфорта проживания участников СВО.

Также для ветеранов организован ряд социальных акций, таких как «Тепло для Героя», «Пасхальная корзина» и «Письма солдату». В Парке имени Ленинского комсомола в Донецке при участии семей военнослужащих была высажена памятная «Аллея Памяти».

С 2022 года с целью увековечения памяти бойцов в учебных заведениях открыты 411 «Парт Героя», пять школ носят имена выдающихся воинов, а также установлены пять мемориальных досок в честь героев.

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