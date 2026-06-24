Стать участником СЭЗ в Донбассе и Новороссии стало проще

Прирост количества новых участников СЭЗ продолжается. Фото: Правительство ДНР

В Донбассе и Новороссии упростили условия вступления в свободную экономическую зону (СЭЗ). Президент России Владимир Путин подписал закон о трехкратном снижении порога входа для участия в ней.

Таким образом, минимальный объем необходимых вложений в первый год реализации инвестиционного проекта сокращен с 30 до 10 процентов. Такая мера позволит инвесторам перенести часть инвестиционной нагрузки на более поздний срок в пределах трех лет.

Также документом предусмотрена возможность предоставления участникам СЭЗ земельных участков в аренду с правом выкупа без проведения торгов в порядке и на условиях, которые определит Правительство России.

Закон вступит в силу по истечении 90 дней.

УЧАСТИЕ В СЭЗ ОТКРЫЛО НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Отметим, что участниками СЭЗ в ДНР с начала года стали около 30 предприятий с объемом инвестиций более 13,9 миллиардов рублей. Всего в регионе более 180 резидентов свободной экономической зоны. А одно из предприятий - компания «Лаконд» - первой среди участников СЭЗ полностью выполнила условия инвестиционного договора.

- Процедура свободной таможенной зоны обеспечивает компаниям, специализирующимся на внешнеэкономической деятельности, возможность получения целого ряда льгот и преференций. Благоприятный инвестиционный климат и адекватные условия взаимодействия с государственными структурами - важные аспекты, способные стать решающим аргументом при принятии окончательного решения, - сказала начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля Донецкой таможни Екатерина Моисеенко.

Директор «Лаконда» Сергей Ризнык отметил, что участие в СЭЗ поспособствовало расширению производства. Так, к примеру, ввезенное конвейерное оборудование для транспортировки вафельных блоков позволило компании расширить ассортимент.

- Учитывая, что кондитерская индустрия в России, как и во всем мире, быстро развивается, новые технологии, в том числе оборудование, в производстве кондитерских изделий позволяют расширить ассортимент и персонализировать продукцию под клиентов, - сказал Ризнык.