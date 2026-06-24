Милена Авимская: «Язык всегда был и остается мощнейшим объединяющим фактором»

Директор театра Российской армии Милена Авимская. Фото: Личный архив Милены Авимской

Директор «Центрального академического театра Российской армии» Министерства обороны Российской Федерации Милена Авимская на всероссийской стратегической сессии в Донецке рассказала о современной роли русского языка и культуры в государственной национальной политике.

- Язык всегда был и остается мощнейшим объединяющим фактором. Русский язык, его образность и объем определяет мышление человека, - отметила Авимская. - Театр, в особенности, русский драматический театр во все времена был одним из главнейших институтов, сохраняющих русский язык и слово – ведь словом драматический артист воздействует на зрителя. Не зря многие зарубежные произведения в переводе на русский приобретали больше глубины, души, психологизма.

Во имя сохранения языка и культуры тщательно формируется репертуар Центрального академического театра Российской армии. За 96 театральных сезонов он выпустил более 400 премьер. В разные годы репертуар составляли спектакли военно-патриотической направленности - «Полководец Суворов», «Фронт», «Сталинградцы» - и классические спектакли по пьесам мировой драматургии и русских классиков.

- Театр Армии изначально создавался как передовой - привлекались лучшие силы эпохи: архитекторы, инженеры, художники, авторы, композиторы. И сегодня это ведущая площадка для реализации государственных идей, - отметила директор театра. - Именно в Театре Российской Армии появился первый спектакль о событиях на Донбассе «Серая зона». На сегодняшний день в репертуаре три спектакля, посвященных событиям специальной военной операции, каждый из них разный по жанру и характеру.

Также Милена Авимская, выступая на стратегической сессии, отметила вклад театров Донбасса в сохранение языка и культуры.

- Объединяющее начало – создание театров в 1920-х годах по всему Советскому Союзу. Тогда формировалось единое культурное пространство на волне общего подъема, - сказала директор театра Российской армии. - Донецкий Государственный академический музыкально-драматический театр имени Марка Матвеевича Бровуна был основан в 1927 году, Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко был создан в 1932 году, а Донецкий академический областной театр кукол - в 1933 году. Драматический театр в Мариуполе формировался до революции, но активное развитие получил также в 1930-х годах.

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