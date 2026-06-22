Что было в Сталино в первый день войны

У военкоматов в первые же дни войны выстроились огромные очереди. Фото: Архив администрации Донецка

Воскресное утро 22 июня 1941 года в Сталино (прежнее название Донецка) поначалу ничем не отличалось от сотен предыдущих. Тысячи горожан планировали свой отдых: кто-то собирался в парк, кто-то спешил на рынок, а молодежь готовилась к большим культурным событиям.

Мирный ритм жизни сохранялся до самого полудня. В 12:00 из репродукторов раздался голос наркома иностранных дел Вячеслава Молотова. Сообщение о вероломном нападении Германии оглушило город.

Однако, как рассказали в администрации Донецка, осознание масштаба трагедии пришло не сразу, люди еще несколько часов пытались цепляться за привычный уклад.

Накануне в зале заседаний городского совета проходила Вторая областная конференция архитекторов, где обсуждались планы застройки и благоустройства Сталино.

- Архитекторы со всей области собирались, чтобы обсуждать будущее города, и никто из них даже не мог предположить, что вскоре это будущее окажется под угрозой, - рассказали в администрации Донецка.

Также на 22 июня было запланировано открытие областной олимпиады юных музыкантов, танцоров и артистов. Ожидалось более 1000 участников. Открытие должно было состояться в школе №1 им. Димитрова в 16.00. Рассчитана конференция была на три дня.

Газета «Соц. Донбасс» 21 июня писала: «Особенно широко будет представлена детская художественная самодеятельность гор. Сталино. Балетный кружок Дворца пионеров (руководитель т. Жиленко) исполнит «Танец цыплят», украинские и молдавские народные пляски. Инсценировкой «Пионерский праздник» кружок закончит своё выступление. В олимпиаде участвуют также домровый и балалаечный оркестры, много индивидуальных исполнителей - воспитанников этого дворца».

Программа была грандиозной. Мариупольские школьники везли хоровые ансамбли и кукольный театр, ребята из Орджоникидзе готовили хореографию по мотивам «Сказок Шехерезады», а дети из Краматорска и Славянска - танцевальные номера и игру скрипичного оркестра. Юные таланты из Старобешево должны были исполнить знаменитую «Песню о Родине» Дунаевского.

В это же время в Парке культуры и отдыха продолжались гастроли столичного Академического Малого театра.

Относительное затишье в Сталино продлилось до конца лета. Первая настоящая бомбардировка случилась 31 августа 1941 года. На город упали четыре авиабомбы. Удары пришлись по Пожарной площади и седьмой линии. Еще два снаряда разорвались во дворе Донецкого индустриального института, между учебными корпусами.

По архивным данным, у военкоматов в первые же дни войны выстроились огромные очереди. Молодежь, шахтеры, вчерашние выпускники школ - тысячи людей требовали немедленной отправки на фронт. Всего за 1941 год из Сталинской области в ряды Красной Армии было призвано более 68 тысяч человек. Горняки и металлурги перешли на сверхчеловеческий режим работы, понимая, что каждая тонна угля и металла - это вклад в будущую Победу.

Формирование обороны шло стремительно. Согласно приказу Народного Комиссариата Внутренних дел от 25 июня, в городе создали два истребительных батальона, в каждом из которых насчитывалось по 1000 бойцов. Кроме того, были организованы шесть специальных отрядов истребителей танков. Позже эти подразделения влились в состав легендарной 383-й стрелковой дивизии.

Параллельно шла подготовка к партизанской войне. По линии органов госбезопасности создавались скрытые ячейки сопротивления. Самым известным стал партизанский отряд под командованием И.Ф. Боровика, насчитывавший 275 человек.