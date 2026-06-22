В Сочи завершился форум недвижимости «Движение»: Минстрой РФ оценил лучшие бизнес-модели девелоперов

Фото: предоставлено ГК «ЮгСтройИнвест»

В Сочи завершилось одно из главных событий строительного сектора — форум недвижимости «Движение». Сегодня это крупнейшее частное отраслевое мероприятие в России, уступающее на мировом рынке лишь знаменитой выставке MIPIM.

Фото: предоставлено ГК «ЮгСтройИнвест»

В этом году форум собрал рекордную аудиторию: более пяти тысяч участников, свыше 800 спикеров и больше 500. Площадка объединила девелоперов, банкиров, производителей стройматериалов и риелторов. Генеральным партнером масштабного события выступила группа компаний «ЮгСтройИнвест».

Фото: предоставлено ГК «ЮгСтройИнвест»

Основатель проекта «Движение» Илья Пискулин особо отметил успехи этого застройщика, назвав компанию «отличником продаж нашей страны». Высокую оценку подтверждает официальная аналитика. Согласно июньским отчетам ДОМ.РФ за 2026 год, соотношение распроданных площадей к стадии строительной готовности у компании составляет 297%. Это доказывает, что темпы реализации жилья почти в три раза опережают скорость его возведения.

Фото: предоставлено ГК «ЮгСтройИнвест»

Центральным событием деловой программы стало пленарное заседание Министерства строительства РФ. В ходе дискуссии заместитель руководителя Администрации Президента Максим Орешкин подробно разобрал создание мастер-планов. Он назвал их базовым инструментом для качественного развития городов. Экспертное обсуждение продолжилось с участием замминистра строительства РФ Никиты Стасишина, глав ведущих банков и профильных ассоциаций.

Фото: предоставлено ГК «ЮгСтройИнвест»

В рамках этой сессии эксперты ГК «ЮгСтройИнвест» представили коллегам свою комплексную систему управления продажами, которая получила высокую оценку Никиты Стасишина. Данная бизнес-модель планомерно внедряется на всех уровнях под руководством генерального директора Юрия Иванова. Замминистра подчеркнул, что именно жесткая внутренняя дисциплина процессов формирует максимальное доверие покупателей.

На протяжении всего форума представители застройщика активно работали на стратегических сессиях. Специалисты обменивались инсайтами, разбирали сценарии масштабирования бизнеса и механизмы адаптации к меняющимся экономическим условиям.