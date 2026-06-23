«Одно из самых трагических мест Донбасса»: Братская могила под Иловайском хранит память о тысяче невинных жертв фашизма

Третьяки - это место скорби и памяти. Фото: ТГ/Желтяков

В окрестностях Иловайска, недалеко от поселка Третьяки, находится одно из самых трагических мест Донбасса - мемориал «Братская могила мирных граждан и партизан». Он посвящен памяти более чем тысячи советских граждан, которые погибли в годы фашистской оккупации. Об этом напомнил министр культуры ДНР Михаил Желтяков, который посетил памятное место 22 июня.

Третьяки - это место скорби и памяти. Фото: ТГ/Желтяков

С 1941 по 1943 год здесь разворачивалась страшная трагедия: нацисты расстреливали мирных жителей, подпольщиков и бойцов местного партизанского отряда «За Родину!», а затем сбрасывали тела в шахтный шурф.

- Это были люди разных возрастов и судеб, но всех их объединила одна трагедия - они стали жертвами преступлений фашизма, - отметил министр.

Память о погибших начали чтить уже в первые послевоенные десятилетия. История мемориала складывалась постепенно: в 1963 году на месте трагедии установили обелиск «Жертвам фашизма», в 1966 году здесь появились две мемориальные стелы.

А 9 мая 1979 года был открыт памятник, который возвышается и сегодня: это три фигуры - женщина с ребенком на руках, молодой мужчина и старик. Эти образы стали мощным символом: они воплощают боль утраты, мужество и несокрушимый дух народа, подчеркнул Михаил Желтяков.

Третьяки - это место скорби и памяти. Фото: ТГ/Желтяков

В последние годы мемориал был отреставрирован при поддержке Нижегородской области. Эта работа важна не только с точки зрения сохранения памятника, но и как вклад в сбережение исторической правды.

Министр культуры ДНР подчеркнул значимость этого места:

- Третьяки - это место скорби и памяти. Оно напоминает нам о цене Победы, о судьбах мирных людей, о мужестве подпольщиков и партизан. Наш долг - беречь такие места, передавать память о них детям и внукам и делать все, чтобы преступления нацизма никогда не повторились.

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