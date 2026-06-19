Российские войска добились новых стратегических успехов в ДНР Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Российские войска добились новых стратегических успехов на территории ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Так, в северо-западной части Красного Лимана подразделения 67-й дивизии ведут наступление: за минувшие сутки они овладели семью опорными пунктами и 48 зданиями. В районе улиц Главная и Покровская была заблокирована группа украинских боевиков из состава 120-й бригады территориальной обороны. Штурмовики 25-й армии продолжают уничтожать разрозненные подразделения ВСУ в городе.

По данным оборонного ведомства, в Красном Лимане за сутки уничтожены до 20 украинских солдат, семь единиц военной техники и пять дистанционно управляемых роботизированных комплексов.

Удары также наносились по живой силе и технике ВСУ в районах Яцковки, Маяков и Лозового. В целом в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили до 210 военнослужащих, две бронемашины, 18 автомобилей и две самоходные артиллерийские установки.

Существенные успехи достигнуты и силами «Южной» группировки войск: в результате активного наступления был освобожден населенный пункт Рай-Александровка. Кроме того, бойцы нанесли удары по бригадам противника в районах Николайполья, Славянска, Дружковки, Стародубовки и Николаевки.

В Константиновке штурмовые группы «Южной» группировки войск продолжают наступать в юго-западной части города: за сутки они освободили 98 зданий. Уничтожены более 60 украинских солдат и 17 автомобилей.

Общие потери противника в зоне ответственности «Южной» группировки составили свыше 165 военнослужащих, 24 автомобиля, боевую машину РСЗО «Град» и одно артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и нанесли удары по позициям ВСУ в районах Сергеевки, Ивановки, Красноярского, Веселого и Кучерова Яра.

Потери противника в зоне ответственности этой группировки составили до 285 украинских военнослужащих, две бронемашины, четыре автомобиля и самоходную артиллерийскую установку.

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