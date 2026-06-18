Российские войска заняли новые рубежи и нанесли существенный урон ВСУ в ДНР Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Российские войска заняли новые рубежи и нанесли существенный урон противнику в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что за прошедшие сутки подразделения группировки войск «Запад» продвинулись вперед после ударов по живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Яцковка и Лозовое.

В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжают ликвидацию разрозненных сил противника. Подразделения 67-й дивизии, ведя наступление в северо-западной части города, установили контроль над шестью опорными пунктами ВСУ и 61 зданием.

Важным оперативным результатом стало уничтожение ключевой артерии снабжения украинских подразделений в Красном Лимане. Прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции была разрушена переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки.

По данным Минобороны, за минувшие сутки в Красном Лимане уничтожены до 20 военнослужащих ВСУ, один пикап, 155-мм американская гаубица М777, а также шесть наземных роботизированных комплексов.

Общие потери противника в зоне ответственности группировки «Запад» составили до 200 военнослужащих, четыре бронемашины, 16 автомобилей и три артиллерийских орудия.

Тем временем подразделения «Южной» группировки войск улучшили свое положение по переднему краю. Боевые действия велись в районах Славянска, Краматорска, Алексеево-Дружковки, Николаевки и Стародубовки.

Особый успех был достигнут в Константиновке, где штурмовики «Южной» группировки освободили от ВСУ 96 зданий. Продолжается ликвидация окруженных формирований противника в юго-западной части города. За сутки там были уничтожены свыше 70 украинских солдат, 6 пикапов и более 20 наземных роботизированных комплексов.

В целом в зоне ответственности «Южной» группировки войск противник потерял более 125 военнослужащих, два бронетранспортера «Буцефал», бронемашину «Казак», 16 автомобилей и одно артиллерийское орудие.

Существенных результатов добилась и группировка войск «Центр». В ходе активного наступления был освобожден населенный пункт Кутузовка в ДНР.

Кроме того, удары по живой силе и технике противника были нанесены в районах Сергеевки, Ивановки, Ленина, Красноярского, Грузского, Веселого и Кучерова Яра.

Общие потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки «Центр» составили до 290 военнослужащих, одна бронемашина, семь автомобилей, три арторудия и две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град».

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