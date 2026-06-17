Водители троллейбусов из ДНР борются за звание лучших в России

Сегодня стартовал XXII Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель троллейбуса - 2026». В этом году событие имеет особое значение для транспортной отрасли ДНР: впервые в состязаниях принимают участие представители Республики.
Как сообщил министр транспорта ДНР Александр Бондаренко, свои команды направили сразу несколько транспортных предприятий региона: «Донэлектроавтотранс» (Донецк), «Трамвайно-троллейбусное управление города Горловки» и «Мариупольтранс» (Мариуполь).
- Наши коллеги отправили свои команды профессионалов водительского мастерства, которые, я уверен, достойно представят наш регион на мероприятии всероссийского уровня, - подчеркнул министр.
Всего в конкурсе участвуют 42 водителя троллейбусов из разных уголков страны. Они представляют самые различные города - Калининград, Владивосток, Севастополь, Курск, Уфу, Нижний Новгород, Оренбург и многие другие.
Площадкой для проведения конкурса выбран Санкт-Петербург - и не случайно. В 2026 году город отмечает 90-летие троллейбусного движения. Сегодня Северная столица располагает самой масштабной в России и Европе сетью троллейбусов с увеличенным автономным ходом, что делает ее естественным центром притяжения для профессионалов отрасли.
Конкурсная программа рассчитана на два дня. Водители демонстрируют свои навыки в заездах на трассе, а также в выполнении специальных модулей: «Культура обслуживания маломобильной категории пассажиров» и «Приемка троллейбуса перед выездом на линию». Важное нововведение этого года - заезды проходят не на территории парка, а на городской улице, что максимально приближает условия к реальной работе.
Подведение итогов конкурса и объявление победителей состоится 19 июня. Александр Бондаренко призвал жителей ДНР поддержать земляков:
- Поддержим наших участников! Держим кулаки за них и искренне желаем победы!
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