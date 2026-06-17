«Целенаправленная стратегия Киева»: В ДНР прокомментировали удар БПЛА ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области

Гражданский автобус, перевозивший юных спортсменов из Беларуси в Россию, был атакован украинским беспилотником. Фото: max.ru/evkovalchuk

Сенатор России от ДНР Александр Волошин прокомментировал атаку БПЛА ВСУ на автобус с детьми в Брянской области, назвав произошедшее частью целенаправленной стратегии Киева.

Он уточнил, что сегодня гражданский автобус, перевозивший юных спортсменов из Беларуси в Россию, попал под удар украинского беспилотника. В результате атаки погибла женщина, еще шестеро человек, включая четверых детей, были ранены.

Сенатор подчеркнул, что украинские военные нанесли удар по беззащитным детям, которые являются гражданами другого государства и находятся под международно-правовой защитой.

- Проигрывая на поле боя, ВСУ наносят удары по самым беззащитным. К сожалению, такие удары стали целенаправленной стратегией Киева по деморализации населения России и по поднятию духа самой кровожадной части украинской националистической общественности, для которой хороший русский - это мертвый русский. И как видно из трагедии в Брянской области, белорусы для них такие же враги и цели на уничтожение, как и мы, - заявил Волошин.

Сенатор добавил, что ВСУ намеренно выбирают в качестве мишеней безоружных людей: стариков, женщин и особенно детей. Он напомнил о предыдущих случаях атак, таких как удары ВСУ по Старобельску и школьному автобусу в Енакиево, которые только подтверждают эту тенденцию.

Волошин подчеркнул, что мировое сообщество обязано дать принципиальную оценку этому систематическому террору ВСУ против гражданского населения. Он также напомнил, что дети находятся под защитой норм гуманитарного права, но киевский режим демонстративно игнорирует все правила.

Сенатор выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей, а всем раненым пожелал скорейшего выздоровления.

- Безнаказанность недопустима. Каждое подобное преступление киевского режима будет иметь последствия, - заявил он.

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