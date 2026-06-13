Восстановлено более 20 тысяч объектов: В ДНР подвели промежуточные итоги Народной программы «Единой России»

В ДНР прошла VI конференция Донецкого регионального отделения партии «Единая Россия». Фото: сайт Главы ДНР

В ДНР прошла VI конференция Донецкого регионального отделения партии «Единая Россия». В ней принял участие Глава Республики, секретарь отделения Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что встреча проходит в особое время - в преддверии первых после вхождения региона в состав России выборов депутатов Государственной Думы.

- Донбасс остается прифронтовым, самым горячим регионом, продолжает жить под угрозой обстрелов и атак беспилотников со стороны боевиков вооруженных формирований Украины. Наши города находятся рядом с линией боевого соприкосновения. Многие наши жители потеряли жилье, многие ждут возвращения домой, многие сегодня защищают Родину с оружием в руках. Именно поэтому особенно важно сказать главное: Донбасс не просто держится - Донбасс возрождается и развивается, - заявил Пушилин.

В ДНР прошла VI конференция Донецкого регионального отделения партии «Единая Россия». Фото: сайт Главы ДНР

Руководитель региона отметил, что, невзирая на все сложности, по Народной программе ЕР в Республике были отремонтированы более 20 тысяч объектов - многоквартирные дома, школы, детские сады, больницы и учреждения культуры, спортплощадки и общественные пространства. Еще свыше 15 тысяч объектов предстоит восстановить.

- За этими цифрами реальные человеческие судьбы - семьи, которые вернулись в свои квартиры, дети, которые учатся в обновленных школах, пациенты, которые получают помощь в современных медицинских учреждениях, - подчеркнул Пушилин.

Важным элементом работы партии остается прямая связь с жителями. Гордость Республики - сообщество управдомов, в котором состоят уже более 9 тысяч человек - это самый высокий показатель в России. Именно благодаря им партия оперативно узнает о проблемах и реагирует на запросы людей.

В ДНР прошла VI конференция Донецкого регионального отделения партии «Единая Россия». Фото: сайт Главы ДНР

Партийцы не только занимаются восстановлением, но и активно поддерживают фронт. С начала СВО активисты «Единой России» передали на передовую более 2 тысяч тонн гуманитарной помощи.

- Каждая отправленная посылка - это знак того, что в бойцов верят, их поддерживают и ждут дома с победой, - отметил Глава ДНР.

В феврале и марте в Республике прошла кампания по сбору предложений жителей для формирования новой Народной программы «Единой России». В Москву были направлены 15 тысяч наказов от граждан. Теперь перед региональным отделением стоит задача - в июле провести широкое общественное обсуждение основных положений программы.

- Мы должны вместе с людьми определить приоритеты, расставить акценты на тех направлениях, которые требуют первоочередного внимания и решения, - заявил Денис Пушилин.

В ДНР прошла VI конференция Донецкого регионального отделения партии «Единая Россия». Фото: сайт Главы ДНР

Он также подчеркнул важность высоких результатов на осенних выборах: региону нужна команда депутатов, которая будет представлять интересы ДНР в Государственной Думе.

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