В ДНР продолжаются активные боевые действия

Российские войска продолжают наступательную операцию в Донецкой Народной Республике. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, за минувшие сутки подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции.

Боевые действия велись в районах Красного Лимана и Щурово в ДНР, а также на территории Харьковской области.

В зоне ответственности группировки войск «Запад» противник понес существенные потери: свыше 220 военнослужащих, три бронемашины, 16 автомобилей, три артиллерийских орудия, а также пусковая установка реактивной системы залпового огня «Партизан».

Тем временем подразделения «Южной» группировки войск улучшили свое положение по переднему краю. Они наносили удары по позициям ВСУ в районах Дружковки, Николаевки, Алексеево-Дружковки, Стародубовки и Пискуновки в ДНР.

Особый участок - Константиновка, где штурмовые группы 3-й и 8-й армий, а также 3-го армейского корпуса ведут активные боевые действия. Они продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь и Красный городок, завершая зачистку Первомайского района. За сутки в городе российские военные освободили 172 здания. В ходе боев были уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, три бронемашины и четыре автомобиля.

Общие потери противника в зоне ответственности «Южной» группировки войск составили до 115 военнослужащих, немецкий танк «Leopard-2», три бронемашины, 13 автомобилей и три артиллерийских орудия.

На другом направлении - в зоне ответственности группировки войск «Центр» - также зафиксировано улучшение позиций по переднему краю. Бои велись в районах Новоалександровки, Доброполья, Новогришино, Белицкого, Красноярского в ДНР, а также на территории Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований на этом участке передовой составили за сутки более 315 военнослужащих, четыре бронемашины, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия.

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