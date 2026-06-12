При достижении гражданином 80-летнего возраста страховая пенсия по старости увеличится почти на 11 тысяч рублей. Фото: Архив ОСФР по ДНР

В региональном отделении Социального фонда России (ОСФР) рассказали, как в возрасте 80 лет перейти с пенсии по потере кормильца на страховую по старости в ДНР в 2026 году.

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Нередко после смерти супруга вдова переходит на его пенсию. В таком случае при соблюдении ряда условий назначается пенсия по потере кормильца. Однако, когда пенсионерке исполняется 80 лет, для нее более выгодным будет получение страховой пенсии по старости.

В Соцфонде сообщили, что если страховая пенсия по старости будет больше пенсии по потере кормильца, то перевод на пенсию большего размера будет выполнен автоматически. По достижении пенсионером 80 лет сотрудники отделения СФР по ДНР проактивно - без заявления пенсионера - сделают расчет его пенсии в связи с достижением почтенного возраста. Поэтому гражданину нет необходимости посещать клиентскую службу Соцфонда и писать заявление.

ПЕНСИЯ В ДНР В 2026 ГОДУ: РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТЫ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СТАРШЕ 80 ЛЕТ

Напомним, что обычная страховая пенсия гражданина состоит из индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), который сформировался в ходе трудовой деятельности человека, стоимости коэффициента, а также фиксированной выплаты.

В 2026 году фиксированная выплата составляет 9 584,69 рубля. При достижении гражданином 80-летнего возраста эта часть пенсии удваивается, размер выплаты будет уже 19 169,38 рубля. Перерасчет производится автоматически.

Кроме того, гражданам такого почтенного возраста положена ежемесячная надбавка на уход, которая составляет 1 413,86 рубля.

В итоге страховая пенсия по старости 80-летнего гражданина увеличится почти на 11 тысяч рублей.

ПЕНСИЯ В ДНР В 2026 ГОДУ: ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Если у вас есть общие вопросы, вы можете позвонить в единый контакт-центр: 8 (800) 100-00-01 (круглосуточно), либо обратиться для персональной консультации к сотрудникам клиентских служб ОСФР по ДНР — с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу - с 8 до 16 часов.

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