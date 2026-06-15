Чудовищная трагедия с молодым хоккеистом: его нашли мертвым в машине с огнестрельным ранением, рядом – тело дедушки

Молодому хоккеисту было всего 21. Фото: ХК "Норильск"

Шок и горе в мире российского хоккея: на 22-м году жизни трагически погиб нападающий клуба ВХЛ «Норильск» Егор Ядыкин. 11 июня пресс-служба команды официально подтвердила факт смерти одного из своих самых перспективных игроков. Клуб выразил глубочайшие соболезнования родным, назвав уход спортсмена «внезапным и невосполнимым ударом» для всех, кто его знал. Федерация хоккея России также присоединилась к соболезнованиям, отметив, что Ядыкин был не только ярким игроком, но и воспитанником юношеских сборных страны.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Как сообщает «КП-Уфа», ссылаясь на предварительные данным следствия, причиной гибели стал роковой несчастный случай, связанный с неосторожным обращением с оружием. Известно, что Егор в момент смерти находился в автомобиле вместе со своим дедушкой. Предполагается, что они вместе отправились за город – то ли на охоту, то ли на рыбалку. Сейчас в российском хоккее межсезонье, поэтому молодой парень проводил время в отпуске, приехал к родственникам в башкирский город Салават. Но, к большому несчастью, планам не суждено было сбыться.

В какой-то момент молодой человек или потянулся за ружьем, или просто задел спусковой крючок – внезапно прогремел громкий выстрел. Случайная пуля попала в голову, ранение оказалось смертельным – спортсмен практически мгновенно на глазах дедушки.

Это горе обернулось для семьи второй ужасной потерей. Потрясенный случившимся мужчина только смог записать голосовое сообщение в семейный чат, рассказав о гибели внука. Спустя некоторое время в гараже обнаружили тела обоих – и внука, и деда.

В настоящий момент в Следственном комитете Башкирии устанавливаются все обстоятельства произошедшего, но основная версия – несчастный случай. Прощание с хоккеистом запланировано на 13 июня.

МОЛОДОЙ ТАЛАНТ

Егор Ядыкин родился 4 февраля 2005 года в городе Салават. Свой путь в большой спорт он начал в местной команде «Юрматы», а в 13 лет оказался в системе подольского «Витязя». Поворотным моментом в карьере стал 2021 год, когда перспективного форварда заметили селекционеры гранда КХЛ – омского «Авангарда». Переезд в Омск стал судьбоносным: там его талант раскрылся в полной мере.

Защищая цвета «Омских Ястребов» в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), Ядыкин превратился в одного из лидеров. Его коллекция наград впечатляет для столь юного возраста: двукратный чемпион России среди юниоров, обладатель серебряных медалей (сезон 2022/23) и дважды бронзовый призер МХЛ (2022, 2025). Вершиной признания его таланта стал вызов на «Кубок Вызова» - Матч звезд МХЛ, где он выступал за сборную «Востока».

В прошлом сезоне Егор начал планомерно выходить на взрослый уровень. Летом 2025 года подписал контракт с клубом «Норильск», выступающим в Высшей хоккейной лиге.

НАСТОЯЩИЙ ШОК ДЛЯ ВСЕХ

В хоккейных кругах Егор запомнился не только статистикой, но и своим отношением к делу. Кумирами юного дарования были такие звезды мирового хоккея, как Кирилл Капризов и канадский нападающий Натан Маккиннон. Глядя на своих кумиров, он ставил перед собой самые высокие цели и мечтал о покорении Континентальной хоккейной лиги.

Коллеги и болельщики запомнят Егора как настоящего самоотверженного бойца, для которого командные интересы всегда стояли на первом месте. В заявлении ХК «Норильск» подчеркивается, что парень обладал редкой харизмой и лучезарной улыбкой, умел заряжать позитивной энергией партнеров как во время ледовых баталий, так и в обычной жизни, а близкие люди характеризовали его как надежного друга, всегда готового прийти на выручку.

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