Мама несколько недель прятала тело мертвой дочери внутри дивана и по итогу осталась на свободе

Девочка с мамой приехали в Челябинск и жили на съемной квартире. Фото: КП-Челябинск

В Челябинске завершилось громкое и мрачное дело Эльвиры Загидуллиной. Женщина обвинялась в смерти собственной пятилетней дочери. Обстоятельства произошедшего шокировали даже видавших виды следователей. Только вот суд не нашел в ее действиях умысла.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ПРОИЗОШЕДШЕГО

Как сообщает «КП-Челябинск», все случилось в октябре прошлого года. По версии самой Загидуллиной, девочка случайно захлебнулась в ванне съемной квартиры. Но вопреки логики мать не вызвала скорую и не сообщила в полицию. Вместо этого она оставила тело в воде, и так прошло три дня.

Когда труп начал разлагаться, женщина достала дочь из ванны, переложила на диван и... продолжала спать рядом. Еще несколько недель она существовала бок о бок с мертвым телом, заглушая ужас и боль алкоголем. Запах становился невыносимым, и тогда Загидуллина завернула девочку в одеяло, упаковала в пакеты и спрятала в диван.

Соседи и знакомые ничего не подозревали. Лишь спустя почти месяц хозяйка квартиры попросила жильцов съехать. Загидуллина уехала в свой родной поселок Учалы, так и оставив тело в квартире. Его обнаружила уборщица.

ЭКСПЕРТИЗА НЕ НАШЛА КРИМИНАЛА

Женщину задержали на следующий день. Первое время следователи отрабатывали версию о нападении, предполагали злой умысел, но экспертиза все это отвергла.

Суд признал Загидуллину виновной лишь по статье «Причинение смерти по неосторожности». Никакого криминального мотива, по данным источника, установлено не было. То есть на допросах женщина не врала – ребенок, похоже, действительно скончался случайно.

Все судебные слушания проходили в закрытом режиме. Приговор – полтора года ограничения свободы. Это значит, что женщина останется на свободе, но будет обязана дважды в месяц отмечаться в полиции и не менять место жительства.

Несмотря на несколько психиатрических экспертиз, принудительного лечения Загидуллиной не назначили.

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