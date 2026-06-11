От диспансеризации до сложных операций: Как врачи из Ямала закрывают дефицит кадров и внедряют высокотехнологичную помощь в ДНР

Ямальские медики продолжают работу в Волновахе. Фото: Правительство ЯНАО

Три года подряд врачи из Ямало-Ненецкого автономного округа приезжают в Волновахский муниципальный округ ДНР, чтобы поддержать систему здравоохранения и оказать квалифицированную помощь местным жителям. За это время на подшефную территорию были командированы 114 профильных специалистов, а медицинскую помощь получили свыше 13 тысяч пациентов. Об этом сообщили в Правительстве ЯНАО.

Спектр направлений, по которым работают ямальские медики, охватывает практически все ключевые области: от терапии и кардиологии до узких специальностей - эндоскопии, урологии, травматологии и анестезиологии. В числе выезжавших специалистов - ЛОР-врачи, рентгенологи, акушеры-гинекологи, неврологи и медицинские сестры.

Результаты работы впечатляют: около 7 тысяч пациентов прошли у ямальских специалистов диспансеризацию и профилактические осмотры, около 5 тысяч получили амбулаторную помощь, еще 1 250 пациентов были прооперированы - как по экстренным, так и по плановым показаниям. Чаще всего жители Волновахи обращались с анемиями, пневмониями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, грыжами и желчнокаменной болезнью.

Важную роль в повышении качества медицинской помощи сыграло оснащение больницы, возведенной ямальскими строителями. Сегодня в учреждении есть все необходимое для проведения сложных хирургических манипуляций: КТ-аппарат, рентген C-дуга, операционная с лапароскопической стойкой. Благодаря этому в городской больнице Волновахи на поток поставлены такие операции, как грыжесечение, резекция желудка и печени, а также лечение патологий желчевыводящих путей.

В больнице Волновахи выполняют сложные операции. Фото: Департамент здравоохранения ЯНАО

Сейчас в больнице продолжают трудиться восемь ямальских специалистов - в их числе врач-анестезиолог-реаниматолог, хирург, терапевт, рентгенолаборант и медицинские сестры. А уже в начале июля в Волноваху отправится новая группа медиков: врач-анестезиолог-реаниматолог, терапевт, рентгенолаборант, медицинская сестра-анестезист и операционная медицинская сестра.

Эта работа - важный вклад в реализацию национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»: она не только спасает жизни и улучшает здоровье жителей округа, но и укрепляет инфраструктуру здравоохранения, делая качественную медицину доступной даже в отдаленных районах.

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