«Это было делом чести»: Как в условиях боевых действий создавалась новая система соцзащиты в ДНР

О событиях тех лет рассказала первый замминистра труда и социальной защиты ДНР Татьяна Литвиненко. Фото: ТГ/Волошин

Сегодня в Донецкой Народной Республике действует новая система социальной защиты населения - уже по унифицированным федеральным нормам и регламентам. Об этом заявил сенатор России от ДНР Александр Волошин. При этом он подчеркнул, что за нынешним порядком стоит колоссальный труд и настоящий подвиг работников соцсферы, которые в 2014 году выстояли в тяжелейших условиях.

Сегодня в Республике действует новая система социальной защиты населения - уже по унифицированным федеральным нормам и регламентам. Фото: ОСФР по ДНР

- Украина оставила своих людей и бывшие ведомства без средств к существованию. Работники соцзащиты работали без оплаты, под постоянными обстрелами. Но, несмотря на это, вплоть до 2015 года наши люди заботились о пенсионерах, льготниках и ветеранах, которые остались по ту сторону. Это было делом принципа, делом чести, - рассказал сенатор.

О тех событиях подробно рассказала первый заместитель министра труда и социальной защиты ДНР Татьяна Литвиненко. Для нее, как и для многих жителей Республики, 2014 год стал переломным как в личной, так и в профессиональной жизни. В тот момент она осталась одной из немногих руководителей системы соцзащиты: первые руководители покинули территорию, а на ее плечах оказался Донецкий центр начисления пенсий и пособий.

По словам Татьяны, основную часть коллектива составляли женщины, и они продолжали работать даже без выплаты заработной платы.

- Мы работали бесплатно, потому что должны были начислять нашим людям, которые жили на территории, подконтрольной Украине, все пособия - пенсионерам, льготникам и так далее. Если мы уйдем, значит, и та часть наших, в общем-то, людей останется без социальной поддержки, - пояснила она.

Ключевой точкой стал апрель - май 2015 года: именно тогда соцработники начислили единовременную помощь ко Дню Победы ветеранам - и только после этого официально завершили взаимодействие с украинской системой соцзащиты и полностью перешли на работу в структуре ДНР.

Условия, в которых приходилось работать, были экстремальными. Здание центра неоднократно попадало под обстрелы, часть техники пришлось вывозить и хранить в квартирах сотрудников. Огромную поддержку в тот период оказывала Российская Федерация, а также волонтеры: они привозили продукты, медикаменты, горюче смазочные материалы - все, что было необходимо, чтобы система социальной защиты продолжала функционировать и люди получали помощь.

Татьяна Литвиненко с особой теплотой вспоминает своих коллег, подчеркивая, что большинство из них - настоящие патриоты, для которых помощь людям была не просто обязанностью, а состоянием души. Сегодня многие из них уже ушли на пенсию. Она выразила им особую благодарность, ведь они отдали системе долгие годы, а порой и здоровье, чтобы помочь людям.

- У нас работают сотрудники, которые любят людей. Когда ты понимаешь, что ты можешь что-то исправить, подарить эту частичку добра, ты получаешь большое удовольствие от того, что ты смог, что ты сделал, - говорит Татьяна.

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