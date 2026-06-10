В Шахтерске предлагают создать современный молодежный центр

Такой центр станет не просто местом досуга, а полноценной площадкой для развития молодежи. Фото: ЕР ДНР

Студенты Шахтерского педагогического колледжа выступили с инициативой создать в городе современный молодежный центр. Об этом сообщили в отделении партии «Единая Россия» в ДНР.

Авторами идеи выступили Светлана Сухорукова, Валерия Чередниченко, Кристина Батукина, Венера Ахматшина, Диана Гашакова, Аня Скелевая и Сергей Пантус. Под руководством педагога Татьяны Феклиной ребята представили свой проект в рамках конкурса «Россия - 2030 глазами детей».

Концепция следующая: студенты предлагают использовать заброшенное здание бывшей администрации и превратить его в многофункциональное пространство.

В качестве площадки для реализации проекта рассматривают заброшенное здание бывшей администрации. Фото: ЕР ДНР

В нем можно будет разместить кинотеатр трансформер: он сможет использоваться как для кинопоказов, так и для проведения форумов и общественных мероприятий. Кроме того, в центре хотят обустроить коворкинг - площадку для лекториев, учебы и встреч, творческие мастерские для реализации нестандартных проектов, а также молодежное кафе с доступными ценами.

По мнению авторов проекта, такой центр станет не просто местом досуга, а полноценной площадкой для развития: здесь молодые люди смогут учиться, обмениваться идеями, запускать собственные инициативы и проводить свободное время в комфортной среде.

Проект «Россия - 2030 глазами детей» реализуется при поддержке РИК Донецкого регионального отделения «Единой России», регионального общественного движения «Донецкая Республика» и благотворительного фонда «Мы рядом».

Все творческие работы участников конкурса будут направлены в Москву для формирования Народной программы «Единой России».

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