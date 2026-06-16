Российские войска продолжают активные наступательные действия в ДНР Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Российские войска продолжают активные наступательные действия в ДНР. По данным Минобороны РФ, бойцы добились продвижения на ряде направлений, противник несет значительные потери в живой силе и технике.

Так, подразделения группировки войск «Запад» за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи и позиции после нанесения ударов по силам ВСУ в районах Сидорово, Татьяновки и Пришиба. Общие потери противника в полосе ответственности этой группировки составили более 220 солдат, пять бронемашин (в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV и бронемашина «MaxxPro»), 13 автомобилей и одно артиллерийское орудие.

Тем временем подразделения группировки войск «Центр» улучшили свое положение по переднему краю, нанеся удары по позициям ВСУ в районах Нововодяного, Доброполья, Святогоровки, Ленина, Кучерова Яра, Анновки, Рубежного, Сергеевки, Райского и Красноярского. Потери украинской стороны составили до 290 военнослужащих, две бронемашины, пять автомобилей, артиллерийское орудие и станция РЭБ.

В юго-западной части Константиновки ведут бои штурмовики «Южной» группировки войск. За минувшие сутки в городе были освобождены более 100 зданий. Потери ВСУ составили свыше 100 военнослужащих, три бронеавтомобиля и 18 пикапов.

В целом в зоне ответственности «Южной» группировки войск противник потерял до 140 военных, четыре бронемашины, 20 автомобилей и два артиллерийских орудия.

Существенные успехи достигнуты и в районе Красного Лимана. Штурмовые группы 25-й армии продвигаются в западном направлении. Подразделения 67-й дивизии в северо-западной части города овладели семью опорными пунктами и зачищают территорию возле комбикормового завода. За сутки здесь были освобождены 35 зданий. В ходе боев уничтожены до 30 украинских солдат, два пикапа и пять наземных роботизированных комплексов.

Важным результатом наступательной операции «Южной» группировки войск стало освобождение населенного пункта Артема в ДНР. Кроме того, были нанесены удары по противнику в районах Николаевки, Дружковки, Пискуновки, Славянска, Рай-Александровки, Краматорска и Николайполья.

Напряженная ситуация складывается в тылу ВСУ. В Минобороны РФ отметили, что на фоне быстрого продвижения российских подразделений в Константиновке киевский режим ускоряет эвакуацию наиболее важных предприятий и учреждений из Дружковки и Славянска.

В Дружковке готовят к вывозу оборудование Дружковского машиностроительного завода (задействован в ремонте бронетехники ВСУ), Дружковского метизного завода и завода «Ремсчетмаш», где занимаются производством электротехнического оборудования.

В Славянске к эвакуации готовят машиностроительный завод (производит ремонт военной техники ВСУ), завод тяжелого машиностроения («Славтяжмаш»), завод строительных машин («Бетонмаш»), завод «Зевс керамика» (использовался для ремонта вооружения и военной техники), а также Государственный НИИ высоких напряжений, где проходила сборка беспилотников.

- Масштаб и срочность эвакуации на запад Украины предприятий из населенных пунктов Дружковка, Краматорск и Славянск свидетельствует о подготовке киевского режима к утрате всей Славянско-Краматорской агломерации и скорому ее переходу под контроль Вооруженных Сил РФ, - заявили в Минобороны России.

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