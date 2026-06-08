В поисках редких видов: Ученые из Донецка исследуют экосистемы Приазовья

Во время научной экспедиции ученые побывали в известных заповедниках. Фото: t.me/botsad_donetsk

Ученые из Донецкого ботанического сада побывали с экспедициями в Северном Приазовье, где посетили особо охраняемые природные территории. Там они развернули исследования в рамках комплексного научного проекта «Южный вектор национальной безопасности в условиях геополитических и климатических вызовов», который реализуется при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Руководит проектом академик РАН Геннадий Матишов.

Во время научной экспедиции ученые побывали в известных заповедниках. Фото: t.me/botsad_donetsk

Ученые постарались получить максимально объективную картину состояния фауны. Как пояснила старший научный сотрудник лаборатории проблем биоинвазий и защиты растений, кандидат биологических наук Татьяна Никулина, для достоверных данных важно обследовать как можно больше участков в разные сезоны. Поэтому полевые выезды стартуют ранней весной. В этом году первый из них состоялся 25 марта: специалисты обследовали очаги распространения ясеневой изумрудной узкотелой златки на территории регионального ландшафтного парка «Донецкий кряж». В начале мая ученые посетили заповедники «Хомутовская степь» и «Каменные могилы», чтобы изучить здешнюю фауну.

Во время научной экспедиции ученые побывали в известных заповедниках. Фото: t.me/botsad_donetsk

По словам ведущего научного сотрудника, заведующего лабораторией проблем биоинвазий и защиты растений ДБС, кандидата биологических наук Владимира Мартынова, эти исследования помогут разобраться, какие растения и животные живут в степях, как на них влияют изменение климата и деятельность человека - и на основе этого понять, как лучше беречь природу и разумно использовать ее ресурсы. Забота о многообразии природы, сохранение исчезающих видов растений и животных, являются приоритетными направлениями национального проекта «Экологическое благополучие».

Проект реализуется уже третий год, и за это время специалисты смогли составить четкое представление о современном состоянии редких видов фауны на особо охраняемых природных территориях, а также оценить влияние чужеродных видов животных на сохранившиеся природные сообщества Северного Приазовья.

Во время научной экспедиции ученые побывали в известных заповедниках. Фото: t.me/botsad_donetsk

Специалисты стараются увидеть картину целиком и выработать не разрозненные, а системные решения - такие, которые помогут сохранить биоразнообразие и при этом позволят разумно распоряжаться природными ресурсами.

- Анализ полученной информации позволит дать прогноз направлений трансформации и предложить пути восстановления целинных экосистем региона, - отметил Владимир Мартынов.

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