Диспансеризация в ДНР - 2026: Топ-5 веских причин позаботиться о своем здоровье

Не откладывайте заботу о себе на потом. Фото (архив): Минздрав ДНР

Диспансеризация - это комплексный медицинский осмотр, который позволяет оценить общее состояние здоровья человека. В рамках этого обследования можно выявить основные факторы риска и, что особенно важно, обнаружить серьезные заболевания на самых ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

Как отметили в Министерстве здравоохранения ДНР, ежегодная диспансеризация - это не просто формальность, а жизненно важная процедура. Там назвали 5 основных причин, почему стоит записаться на нее.

5 веских причин пройти диспансеризацию уже сегодня

1. Ранняя диагностика онкологических заболеваний:

Скрининговые процедуры в рамках диспансеризации (такие как маммография, ПАП-тест, анализ на ПСА и другие) нацелены на выявление рака на I-II стадиях. На этих стадиях шансы на успешное лечение онкологии значительно возрастают.

2. Профилактика хронических болезней:

Регулярное обследование помогает обнаружить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркт, инсульт), сахарного диабета и других хронических состояний. Понимание ваших индивидуальных рисков позволяет своевременно принять меры для их предотвращения.

3. Контроль ключевых показателей здоровья:

Диспансеризация дает точную информацию о таких важных маркерах, как артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови. Регулярный мониторинг этих показателей критически важен для поддержания здоровья в любом возрасте.

4. Экономия времени и средств:

Лечение запущенных болезней - это длительный и дорогостоящий процесс. Диспансеризация занимает всего 1-2 дня в году и проводится бесплатно по полису ОМС. Это самая выгодная и надежная инвестиция в ваше здоровье.

5. Персональные рекомендации от врача:

По итогам комплексного обследования терапевт предоставит вам индивидуальные рекомендации по питанию, физической активности и отказу от вредных привычек, разработанные с учетом именно ваших показателей и состояния здоровья.

Не откладывайте заботу о себе на потом. Диспансеризация в ДНР - ваш шаг к долгой, активной и здоровой жизни!

Чтобы пройти диспансеризацию, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства или прикрепления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Где можно пройти диспансеризацию

Чтобы пройти диспансеризацию, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства или прикрепления - там подскажут порядок действий и назначат необходимые исследования.

Важно помнить: для работающих граждан предусмотрено право на освобождение от исполнения трудовых обязанностей на период прохождения диспансеризации. Эта гарантия закреплена в действующем законодательстве и призвана сделать профилактические осмотры доступнее.

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