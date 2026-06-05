Важно учитывать, что пенсия по потере кормильца назначается члену семьи на период, пока он считается нетрудоспособным. Фото: Архив Минтруда ДНР

В региональном отделении Социального фонда России (ОСФР) рассказали, как в случае нового брака будет выплачиваться пенсия по потере кормильца в ДНР в 2026 году.

ПЕНСИЯ ПО ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА В ДНР В 2026 ГОДУ: КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ВЫПЛАТУ

В Соцфонде сообщили, что в случае перехода на пенсию ушедшего из жизни супруга вдове будет назначена пенсия по потере кормильца.

Важно знать, что такой переход возможен, если гражданин официально безработный и находился на иждивении умершего. Чтобы перейти на пенсию почившего родственника, нужно отказаться от получения своей пенсии. Для оформления нужно подать заявление в клиентской службе отделения СФР.

Однако переход не означает, что размер пенсии супруга сохранится в полном объеме. Фиксированная выплата к страховой пенсии по потере кормильца в два раза меньше (в 2026 году – 4 792,34 руб.), чем к страховой пенсии по старости (9 584,69 руб.). Как правило, такой переход выгоден тем, у кого пенсия ниже регионального прожиточного минимума пенсионера, который сейчас составляет в ДНР – 15 311 руб.

Кроме вдовы право на получение пенсии по потере кормильца имеют другие члены семьи умершего гражданина:

- несовершеннолетние дети, братья, сестры и внуки, если они учатся в колледже или вузе на очной программе, в общем случае пенсию выплачивают до 23 лет);

- родители кормильца, которые потеряли источник средств после смерти ребенка;

- дедушка и бабушка пенсионного возраста или инвалиды, если у них не осталось других родственников, которые должны их содержать;

- супруг, родитель, дедушка или бабушка кормильца, если они воспитывают его иждивенцев младше 14 лет и не работают;

- дети, внуки, братья и сестры кормильца, которых признали инвалидами в детстве;

- вдовы или вдовцы военнослужащих и участников добровольческих формирований, которые воспитывают детей погибшего или умершего кормильца младше 23 лет (при этом вдова или вдовец не должны вступить в повторный брак).

ПЕНСИЯ ПО ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА В ДНР В 2026 ГОДУ: КАК БУДЕТ ВЫПЛАЧИВАТЬСЯ В СЛУЧАЕ НОВОГО БРАКА

Вдова, получающая пенсию по потере кормильца на себя или на несовершеннолетнего ребенка, не потеряет право на выплату при вступлении в новый брак. У ребенка также сохранится право на пенсию по потере кормильца, даже если новый супруг его усыновит.

При этом нужно учитывать, что пенсия по потере кормильца назначается члену семьи на период, пока он считается нетрудоспособным. Если после замужества женщина устроится на работу, то выплату отменят. И после окончания трудовой деятельности пенсию по потере кормильца уже не назначат, так как женщина состоит в новом браке.

ПЕНСИЯ ПО ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА В ДНР В 2026 ГОДУ: ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Если у вас есть общие вопросы, вы можете позвонить в единый контакт-центр: 8 (800) 100-00-01 (круглосуточно), либо обратиться для персональной консультации к сотрудникам клиентских служб ОСФР по ДНР — с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу - с 8 до 16 часов.

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