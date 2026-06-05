«Города нужно практически отстраивать заново»: Четкие генпланы задают вектор развития освобожденных территорий ДНР

Участники дискуссии обсудили ключевые аспекты градостроительного развития воссоединенных регионов. Фото: ЕИПП РФ

На площадке Росконгресса Urban Hub в рамках ПМЭФ 2026 прошла панельная дискуссия «Эволюция градостроительных решений воссоединенных субъектов: от генеральных планов к городам будущего». Мероприятие организовал Единый институт пространственного планирования РФ (ЕИПП), а модерировала его директор института Дина Саттарова.

Участники дискуссии обсудили ключевые аспекты градостроительного развития воссоединенных регионов, включая ДНР. Особое внимание уделили роли генеральных планов как основы для привлечения инвестиций и системного восстановления территорий.

Участники дискуссии обсудили ключевые аспекты градостроительного развития воссоединенных регионов. Фото: ЕИПП РФ

Заместитель министра строительства и жилищно коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин представил впечатляющие цифры. Он отметил, что сейчас у застройщиков есть разрешения на строительство целых 2,1 миллиона квадратных метров жилья - это очень серьезный объем. Он также обратил внимание на динамику: в 2025 году новых строительных проектов стало больше на целых 345%, если сравнивать с 2024 м годом. И это при том, что сложностей хватает. Тем не менее, работа движется вперед: в воссоединенных регионах строят и многоэтажки, и частные дома - и все это не хаотично, а по четким планам. Единый институт разработал генеральные планы и проекты планировки территорий, и именно на них опираются строители.

- Если три года назад застройщиков нужно было просить присмотреться к воссоединенным субъектам, то сегодня они выстраиваются в очередь, чтобы получить участок уже на аукционе, - подчеркнул Никита Стасишин.

Эксперты сошлись во мнении, что четкое градостроительное планирование - это не просто инструмент восстановления инфраструктуры, но и мощный стимул для привлечения частных инвестиций. Генеральный план позволяет инвесторам видеть долгосрочные перспективы, оценивать риски и понимать, какие объекты и в какой последовательности будут появляться в регионе.

Для жителей ДНР такие инициативы означают не только возрождение городов, но и создание новых рабочих мест, развитие социальной инфраструктуры и повышение качества жизни.

Участники дискуссии обсудили ключевые аспекты градостроительного развития воссоединенных регионов. Фото: ЕИПП РФ

Председатель Правительства Республики Андрей Чертков подчеркнул масштабность задач, которые стоят сегодня перед регионом:

- Представьте, только в прошлом году мы освободили Курахово, а в этом для него уже разрабатывается генеральный план. Какой смелый полет мысли нужно включить, чтобы понять, что именно будет через пять - десять лет в городах, которые практически нужно отстраивать заново!

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