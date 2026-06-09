Шестилетняя девочка сидела на детском кресле и видела, как в один момент погибла почти вся ее семья: мама, сестра и два брата

Анастасия погибла вместе с тремя своими детьми. Фото: КП-Пермь

Страшная трагедия в Суксунском округе Пермского края унесла жизни 43-летней Анастасии Мыльниковой – известного пермского психолога, матери пятерых детей.

31 мая ее автомобиль «Лада Ларгус» столкнулся с фурой, выехавшей на встречную полосу из-за мокрой дороги. Женщина и трое ее детей (10, 12 и 16 лет) погибли на месте. Спаслась лишь младшая. Шестилетняя девочка находилась в детском кресле с правой стороны – дальше всего от места удара.

ЦЕЛИТЕЛЬ ДУШ

Как сообщает «КП-Пермь», 5 июня в Перми прошло прощание. Анастасия Мыльникова была практикующим психотерапевтом, ведущей тренингов по личным и семейным отношениям. Соцсети заполнены болью и светлой памятью о погибшей. Ее называют эталоном женщины, целителем душ, человеком, который жил сердцем.

«Никто так не умел жить эту жизнь, как Настя», - пишут близкие.

«Она всегда умиротворяла и окутывала теплом. Даже час ее лекции согревал как целая жизнь», - говорят ученики.

«В ее хрупкой фигуре жила глубочайшая мудрость. Рядом с ней взрослые исцеляли свои старые раны», - вспоминают коллеги.

ЧТО С ВЫЖИВШЕЙ ДЕВОЧКОЙ

Выжившая девочка сейчас находится в больнице, она переведена из реанимации в обычное отделение. Состояние оценивают как средней тяжести.

После трагедии в соцсетях появилось много желающих взять девочку в свою семью. Однако родственники сразу сообщили, что она не осталась одна – у нее есть отец и старший брат. Самому старшему из детей 20 лет, и он курсант, учится в Санкт-Петербурге. Трудно даже представить, что он пережил, когда узнал о случившейся трагедии.

ВИНОВНИК ПОД ДОМАШНИМ АРЕСТОМ

За рулем фуры, которая встала на пути «Лады Ларгуса» матери с детьми, находился 48-летний водитель фуры из Удмуртии. По предварительной версии, он не учел дождливую погоду и вылетел на встречную полосу. Ему предъявлено обвинение по статье «Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц». Максимальное наказание – до семи лет колонии. Суд отправил его под домашний арест.

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