Шестилетняя девочка сидела на детском кресле и видела, как в один момент погибла почти вся ее семья: мама, сестра и два брата

Страшная трагедия в Суксунском округе Пермского края унесла жизни 43-летней Анастасии Мыльниковой – известного пермского психолога, матери пятерых детей.
31 мая ее автомобиль «Лада Ларгус» столкнулся с фурой, выехавшей на встречную полосу из-за мокрой дороги. Женщина и трое ее детей (10, 12 и 16 лет) погибли на месте. Спаслась лишь младшая. Шестилетняя девочка находилась в детском кресле с правой стороны – дальше всего от места удара.
ЦЕЛИТЕЛЬ ДУШ
Как сообщает «КП-Пермь», 5 июня в Перми прошло прощание. Анастасия Мыльникова была практикующим психотерапевтом, ведущей тренингов по личным и семейным отношениям. Соцсети заполнены болью и светлой памятью о погибшей. Ее называют эталоном женщины, целителем душ, человеком, который жил сердцем.
«Никто так не умел жить эту жизнь, как Настя», - пишут близкие.
«Она всегда умиротворяла и окутывала теплом. Даже час ее лекции согревал как целая жизнь», - говорят ученики.
«В ее хрупкой фигуре жила глубочайшая мудрость. Рядом с ней взрослые исцеляли свои старые раны», - вспоминают коллеги.
ЧТО С ВЫЖИВШЕЙ ДЕВОЧКОЙ
Выжившая девочка сейчас находится в больнице, она переведена из реанимации в обычное отделение. Состояние оценивают как средней тяжести.
После трагедии в соцсетях появилось много желающих взять девочку в свою семью. Однако родственники сразу сообщили, что она не осталась одна – у нее есть отец и старший брат. Самому старшему из детей 20 лет, и он курсант, учится в Санкт-Петербурге. Трудно даже представить, что он пережил, когда узнал о случившейся трагедии.
ВИНОВНИК ПОД ДОМАШНИМ АРЕСТОМ
За рулем фуры, которая встала на пути «Лады Ларгуса» матери с детьми, находился 48-летний водитель фуры из Удмуртии. По предварительной версии, он не учел дождливую погоду и вылетел на встречную полосу. Ему предъявлено обвинение по статье «Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц». Максимальное наказание – до семи лет колонии. Суд отправил его под домашний арест.
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