В Донецке подготовили обширную программу мероприятий с 8 по 14 июня. Фото: Донбасс Опера

С 8 по 14 июня в Донецке пройдет серия культурных мероприятий. Учреждения культуры города подготовили насыщенную программу для зрителей - спектакли, концерты, музейные выставки и цирковые представления. Разнообразие событий позволит каждому подобрать досуг по интересам. Ознакомиться с подробной афишей и спланировать выходные вы можете в нашем обзоре мероприятий.

ДОНБАСС ОПЕРА

10 июня в 11:00 - музыкальная сказка в двух действиях «Золушка», 6+

Кто не знает сказку о бедной девочке Золушке? Она знакома всем. Но спектакль с яркими костюмами, красочными декорациями, безудержными эмоциями намного интереснее для детей. Все образы, что нарисовались в детском воображении, воплотятся на сцене театра и воодушевленно расскажут ребятам волшебную историю о Золушке, Злой Мачехе и ее дочерях Колючке и Злючке.

В Донецке подготовили обширную программу мероприятий с 8 по 14 июня. Фото: Донбасс Опера

12 июня в 15:00 - опера в трех действиях «Князь Игорь», 16+

Источником для либретто оперы «Князь Игорь», написанного самим композитором при участии музыкального критика и историка искусств В. Стасова, послужил памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве», рассказывающий о походе князя Игоря против половцев. Опера пронизана воинственным духом Князя Игоря и в то же время трогательной лиричностью Ярославны.

13 июня в 15:00 - балет в трех действиях «Лебединое озеро», 6+

Добро и зло, черное и белое - вечное противостояние.

Одетта - белый лебедь, Одиллия - черный лебедь. Кто же победит в нелегкой борьбе за сердце принца Зигфрида? Смогут ли колдовские чары волшебника Ротбарта ввести в заблуждение принца или же любовь окажется сильнее?

14 июня в 15:00 - оперетта в трех действиях «Веселая вдова», 16+

Как же не веселиться вдове, когда она теперь владелица многомиллионного состояния?

Море внимания, множество поклонников, хоть и корыстолюбивых, и жизнь в свое удовольствие. Однако каждая женщина мечтает о настоящей искренней любви. Найдется ли тот, кто полюбит именно ее?

Задорная мелодия оперетты и легкий юмор надолго создадут позитивное настроение.

ДОНЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ М.М.БРОВУНА

12 июня в 12:00 - «Мелодии на память», 12+

От 60-х до 90-х - на одном дыхании. Музыка разных поколений - живая, понятная, вечная. Вдохновляющие мотивы, знакомые сюжеты и проникновенные голоса исполнителей. Все это наполнено нотками ностальгии, эмоциями радости, чувством любви и легким трепетом. Тот случай, когда хочется петь вместе.

12 июня в 15:00 - «Голубцы по объявлению», 16+

Что делать порядочной женщине, если она и умница, и красавица, вовсе никакая не принцесса, а состоит в профсоюзе, даже на Доске почета когда-то висела, да и жилплощадь позволяет держать в доме еще кого-то, окружить его заботой и лаской, но вот одиночество просто угнетает? Может быть, откликнуться на случайно увиденное на столбе объявление «Отдам в хорошие добрые руки…»? Впрочем, за обладание желаемым придется побороться, ведь «хороших добрых рук» оказывается сразу несколько пар! Битва голубцов и борща только начинается! Об этом и не только - в спектакле по пьесе Антона Финка.

12 июня в 16:00 - «Игроки», 18+

Классическая пьеса Николая Гоголя в интерпретации Донецкой муздрамы заиграла по-новому. Все в этой жизни можно просчитать и логически объяснить. Выстроить гениальный план и сорвать банк. А поскольку люди добры и доверчивы - схема работает всегда. Но есть одна страна, которую не понять умом и не измерить общим аршином. Здесь не подчиняются логике, ломают планы и рушат схемы. Здесь могут обобрать до нитки и поделятся последним куском хлеба. В этой стране живут, играючи, а играют вдохновенно и с размахом. Итак, делайте ваши ставки, господа!

В Донецке подготовили обширную программу мероприятий с 8 по 14 июня. Фото: Донецкая муздрама

13 июня в 12:00 - «Обнимая небо», 12+

Это музыкальная история о людях простых и искренних, чьи сердца полны надежды и любви. Ночь у костра растопит лед молчания, станет временем для разговоров, откровений, копившихся годами, робких надежд на будущее. А когда иссякнут слова, тогда родится песня, наполненная искренними чувствами и сокровенными мечтами. В каждой ноте - биение сердца, в каждом слове - отголоски пережитого. Что же будет утром? А кто знает! Может, кто-то будет петь дуэтом всю оставшуюся жизнь.

13 июня в 15:00 - «Так не бывает!», 16+

«Так не бывает»? А мы говорим, что бывает! Приготовьтесь к взрыву смеха, вихрю страстей и комедии! На сцене искусно сплетутся любовь и вражда, неприступность помещиц и благородство гусаров, а проделки слуг приведут к неожиданным перипетиям судьбы. Погрузитесь в атмосферу блеска и интриг! Отбросьте прочь оковы будничной тоски и распахните двери в пленительный мир водевиля, где смех льется рекой, а душа поет! «Так не бывает!» - это не просто спектакль, это лекарство от хандры и билет в волшебный мир, где все возможно, а любовь торжествует!

13 июня в 15:00 - «Рейвенскрофт. Поместье ворона», 18+

Классический закрытый детектив. Уединенный особняк, пять женщин, убийство. Или несчастный случай? Инспектор Раффинг напряженно ведет расследование и пытается найти правду в запутанной паутине безудержной женской фантазии, которая соткана легко и даже весело. Как и положено в качественном детективе, развязка - непредсказуема.

14 июня в 15:00 - «Юнона и Авось», 16+

Он был старше ее на целую жизнь: ему было сорок два, ей всего - шестнадцать. Командор из далекой северной страны, рано овдовевший граф Николай Резанов прибыл в Калифорнию с дипломатической миссией. Опустошенный, охладевший сердцем и душой, равнодушный к привычным человеческим радостям, камергер его Величества до конца своих дней решил все свои силы отдать на служение Отечеству, но словно сама судьба вела два быстрокрылых парусника на южный континент. Разве мог Резанов предположить, что юная испанка Кончита сможет вдохнуть в него забытое чувство! Несмотря на то, что земное счастье влюбленных длилось недолго, любовь Кончиты и Николая пережила разлуку, болезнь, даже смерть и вознеслась над вечностью. Поэма, положенная на музыку, стала легендарной рок-оперой «Юнона и Авось». Воспевая трагическую и печальную историю тех, кому не суждено было быть вместе на этой земле, она вот уже более тридцати лет продолжает волновать сердца слушателей, а строки «Аллилуйя любви» знают во всем мире.

14 июня в 15:00 - «9 ночей», 18+

Она - таинственная незнакомка. Он - успешный саксофонист. Потрясающая спонтанная встреча и десятки вопросов, на которые сложно найти ответы. Но Она дает ему шанс и соглашается провести вместе девять незабываемых ночей. К чему же приведут эти встречи? И смогут ли они быть вместе, когда узнают всю правду друг о друге…

ДОНЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

10 июня в 16:00 - «Ты, Моцарт, Бог!», 12+

Ансамбль солистов Донецкого академического симфонического оркестра имени С. С. Прокофьева. В программе: квартеты, дуэты, арии из опер Вольфганга Амадея Моцарта.

В Донецке подготовили обширную программу мероприятий с 8 по 14 июня. Фото: Донецкая филармония

11 июня в 16:00 - «Мелодии двух сердец», 12+

Прозвучат произведения отечественных и зарубежных авторов, объединенные лирической темой: «Con te partiro», «Вечная любовь», «La Paloma», «Piu che puo», «Besame mucho», «Вернисаж», «Лунная мелодия», «Музыка нас связала» и др.

12 июня в 16:00 - «Я люблю тебя, Россия», 12+

Солисты Молодежного оркестра народных инструментов.

В программе: «Я лечу над Россией», «Плывет веночек», «Течет ручей», «Я люблю тебя, Россия», «Живет моя отрада», «Вдоль по Питерской»…

13 июня в 13:00 - «По морям, по волнам...», 6+

В исполнении ведущих солистов филармонии прозвучат песни из детских фильмов и мультфильмов: «Жар-Африка», «Песенка капитана Врунгеля», «Чунга-Чанга», «Не ходите, дети, в Африку гулять», «В синем море, белой пене…»

13 июня в 16:00 - «Аромат женщины», 12+

Струнный ансамбль «Дива-Квартет». В программе музыка из легендарных кинофильмов: К. Гардель - «Аромат женщины» (танго), Э. Морриконе - «Гобой Габриэля», Г. Манчини - «Pie in the face polka», Ш. Азнавур - «Мы еще увидимся», К. Армстронг - танго «Роксана» (из к/ф «Мулен Руж»)…

14 июня в 13:00 - «От винта», 6+

Инструментальная группа «Квартея».

В программе: музыка из мультфильмов «Фиксики», «Смешарики», «Три Богатыря», «Иван Царевич и Серый Волк», «Три Кота», «Синий Трактор», «Мимимишки» и др.

14 июня в 16:00 - «Город влюбленных людей», 12+

Инструментальная группа «Русский акцент».

В программе: А. Лепин - «Добрый вечер», «Песенка о хорошем настроении», В. Гамалия - «Город влюбленных людей», А. Пахмутова - «Старый клен», «Нежность», Б. Мокроусов - «Когда весна придет не знаю», К. Птичкин - «Очередь за счастьем», В. Резников - «Как жаль», «Спасибо, родная», «Улетай туча», В. Семенов - «Звездочка», И. Горобец - «Погода в доме», Е. Крылатов - «Мир без любви», К. Орбелян - «Сто часов счастья».

ДОНЕЦКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

13 июня в 11:00 - «Все мыши любят сыр», 6+

Детский музыкальный спектакль по пьесе Дюло Урбана «Все мыши любят сыр» - это прекрасная и вечная история любви и дружбы. Она вновь напомнит юным зрителям, что все люди разные, но это не должно им мешать уважать друг друга. В финале представления всех персонажей ждут сюрпризы, которых вовсе не ожидали ни герои этой прекрасной сказки, ни зрители. История, героями которой стали семь мышей и необычный кот-волшебник, делает зрелище незабываемым и не оставляет равнодушными никого. Белые мыши поселяются в том же магазине, в котором уже живут серые мыши, возникает конфликт, но их дети, подружившись, примиряют своих родителей, а кот играет в этой истории не последнюю роль.

В Донецке подготовили обширную программу мероприятий с 8 по 14 июня. Фото: Донецкий молодежный театр

13 июня в 15:00 - премьера спектакля «Хочу купить вашего мужа», 16+

М. Задорнов. Куплю вашего мужа. Срочно. Бюджет неограничен.

Как бы вы отреагировали, если бы в вашу дверь постучала стильная, уверенная в себе женщина и предложила… купить вашего мужа? Сначала вы бы подумали, что это шутка. Потом - что это оскорбление. Но когда сумма на чеке становится просто астрономической, гнев сменяется удивлением, а затем… а затем начинается самое интересное. Спектакль «Хочу купить вашего мужа» - это блестящая комедия положений, которая держит в напряжении с первой до последней минуты. Это история о любви, ревности, женской хитрости и мужской… ну, мужской логике.

14 июня в 11:00 - проект «ТЕАТР и К» спектакль «Муха - Цокотуха», 3+

На торжественное чаепитие по случаю именин красавицы Мухи-Цокотухи приглашены все ее друзья и знакомые: бабушка Пчела, Бабочки, Блошки, Тараканы. Но один из гостей придет, чтобы расстроить праздник. Кто окажется самым храбрым и придет Мухе на помощь? Чем закончится история?

14 июня в 15:00 - спектакль «Ромео и Джульетта» (современная трагедия), 16+

Что, если вражда - это единственный закон мира? Верона здесь - не город, а застывший ад. Война Монтекки и Капулетти длится веками, улицы пропитаны ядом ненависти, а каждый житель - либо солдат, либо жертва. Мир забыл, за что сражается, но не может остановиться. Режиссер не переносит пьесу в современность и не повторяет хрестоматийные образы. Вместо этого он создает альтернативную вселенную, где война - не фон, а главный герой. Декорации - обугленные руины, костюмы - смесь рваных мундиров и траурных покрывал, свет - тусклый, как последний вздох. Даже воздух здесь кажется тяжелым от пепла.

Ромео и Джульетта в этом мире - не ошибка судьбы, а ее последняя попытка что-то изменить. Их любовь не просто запретна - она кощунственна, потому что бросает вызов единственному порядку, который знает Верона. Но можно ли убить войну, если она - единственное, что осталось? Спектакль не меняет текст Шекспира, но переворачивает его смысл. Это не история о гибели любви, а испытание самой идеи мира. Что сильнее - привычка ненавидеть или отчаянная попытка любить? Финал известен. А вот ответ на вопрос - нет. После этого спектакля зрители выходят не с мыслью «какая красивая трагедия», а с ощущением тревожного звона в висках: а если и правда нет выхода?

P.S. Это версия, где шекспировский сюжет становится зеркалом всех вечных конфликтов - от семейных распрей до гражданских войн. Без намеков на современность, но с жутким ощущением, что так было, есть и… может быть всегда.

ДОНЕЦКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

12 июня в 11:00 - «Теремок», 0+

Остроумная постановка известной русской народной сказки увлечет зрителей с первых минут. Герои спектакля - Лягушка, Мышка, Ежик и Петух начинают новую жизнь в маленьком, но уютном теремке. Жителей теремка отличает доброжелательность и взаимопомощь. Поэтому, объединившись, они с легкостью дают отпор всем недоброжелателям.

13 июня в 11:00 - «Полторы горсти», 6+

В основе нашего спектакля - грузинская сказка, которая готовит маленького зрителя к тому, что в мире есть добро и зло, радость и горе, и нужно уметь бороться со злом и делиться радостью. Главный герой спектакля - маленький ягненок, отправляется на поиски соли для мамы. Но в силу своей юности и неопытности попадает в череду опасных ситуаций. А чтоб из них выбраться, ему предстоит найти общий язык с каждым из встречающихся персонажей.

В Донецке подготовили обширную программу мероприятий с 8 по 14 июня. Фото: Донецкий театр кукол

13 июня в 13:00, 14 июня в 13:00 - «Кошкин дом», 6+

«Кошкин дом» - история по мотивам известной детской песенки и одноименной пьесы Самуила Маршака. В уютном городе живет богатая Кошка, окруженная блестящим обществом: бородатым Козлом, сладкоголосым Петухом с наседкой и не самой воспитанной Свиньей. Для них в доме всегда готовы угощения и развлечения, а вот бедным племянникам-Котятам места на празднике не находится. Но иллюзии рушатся, когда кошкин дом сгорает дотла. Те, кто еще недавно называл себя друзьями, один за другим отворачиваются от хозяйки. Только те, кого она сама прогнала, готовы разделить с ней беду. Спектакль - это увлекательный и трогательный урок о том, что подлинное благородство измеряется не богатством, а добротой и верностью.

ДОНЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

12 июня в 12.00, 13 июня в 12.00, 14 июня в 12.00 - «Цирк зажигает огни», 0+

Донецкий цирк «Космос» при поддержке Росгосцирка представляет новую программу.

ЦЕНТР СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

11 июня в 10:00 - 18:00, 13 июня в 10:00 - 18:00, 14 июня в 10:00 - 18:00 - «Ради жизни на земле» (Музей героев подполья Донецка), 6+

В Донецке подготовили обширную программу мероприятий с 8 по 14 июня. Фото: Центр славянской культуры

Стоимость входного билета в музей включает в себя право на самостоятельное ознакомление с основной экспозицией «Ради жизни на земле», которая посвящена сохранению исторической памяти о деятельности подпольно-патриотических групп на территории города Сталино (ныне - город Донецк) в период временной оккупации немецко-фашистскими войсками (1941-1943).

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