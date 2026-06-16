В ДНР запустили горячую линию для сообщений о беспилотниках

Если вы увидели в небе дрон, сообщите об этом на горячую линию 109. Фото (архив): Штаб обороны ДНР

В ДНР появилась Республиканская служба по работе с населением при угрозах атак БПЛА. Она готова оперативно принимать от жителей информацию о воздушных угрозах. Об этом сообщили в Штабе обороны Донецкой Народной Республики.

Единый канал связи

Для максимально быстрого реагирования был введен единый номер горячей линии - 109. По этому телефону жители ДНР могут сообщить информацию, которая поможет организовать защиту от беспилотников, предотвратить атаку или минимизировать возможный ущерб.

Как правильно сообщить об угрозе

Если вы услышали характерный звук, напоминающий работу мопеда или газонокосилки, либо заметили в воздухе подозрительный объект, немедленно обратитесь на горячую линию.

При звонке диспетчеру необходимо четко передать следующие сведения:

- точное место, где был замечен дрон;

- время обнаружения объекта;

- количество беспилотников (один или группа);

- тип дрона (если удается определить);

- направление полета или место падения;

- ваши контактные данные.

Помощь в защите гражданского населения

Каждое сообщение гражданина может сыграть ключевую роль в обеспечении безопасности. Служба выстраивает эффективный канал взаимодействия между населением и профильными структурами, обеспечивая своевременное реагирование на воздушные угрозы.

Важно помнить

Напомним, что в ДНР категорически запрещено публиковать фотографии, видеозаписи и информацию о местах падения или пролета беспилотников в социальных сетях, телеграм-каналах и других чатах. За распространение подобных сведений в Республике предусмотрена административная ответственность.

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