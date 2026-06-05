Толчок для развития региона: Какие договоренности достигает ДНР на ПМЭФ-2026

ДНР вновь стала участницей ПМЭФ. Фото: Правительство ДНР

ДНР вновь приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В этом году были достигнуты несколько ключевых соглашений, направленных на «пересборку» экономики Республики. Особое внимание уделяется таким направлениям, как строительство, логистика, инвестиционные проекты, развитие энергетики и цифровизация.

Так, с государственной компанией «ЮгСтройИнвест» достигнута договоренность о начале масштабного строительства в Донецке и Макеевке. По словам представителей власти региона, речь идет как о комплексной застройке с применением передовых технологий, так и о создании современной городской среды с развитой социальной инфраструктурой.

- В Мариуполе ГК «Точно» планирует возвести жилой квартал на участке площадью 86 гектаров. Проект предусматривает строительство образовательных организаций, поликлиники, офисных и гостиничных зданий, а также благоустройство территории, - отмечают в правительстве. - Компания «Бизнес – Недвижимость» внедрит в республике передовые технологии деревянного домостроения, в частности - инновационные CLT-панели для быстрого возведения жилья и социальных объектов. Приоритетные площадки для реализации пилотных проектов рассматриваются в Донецке и других населенных пунктах.

Девелопер Dominanta возведет в ДНР пять крупных складских логистических комплексов. Кроме того, компания «АйСи Инвест» реализует в регионе два масштабных инфраструктурных проекта.

- Первый - создание логистического кластера с надежными складскими мощностями, роботизированной техникой и комплексами с мультитемпературными режимами хранения продукции, - поясняют в правительстве. - Второй проект - центр обработки данных с современным серверным оборудованием. Новые мощности по хранению и обработке информации позволят развивать умные сервисы, электронные госуслуги и привлекать IT-компании.

Еще одно соглашение было достигнуто с «УК Техинвест» и «Сбербанком». Благодаря этому сотрудничеству в Донецке будет возведен индустриальный парк «Куйбышевский».

- Это будет полноценная экосистема для бизнеса: от индивидуальных цехов до современной инфраструктуры для персонала. По сути, мы создаем «город в городе» для инвесторов и специалистов, - подчеркивают в правительстве. - С «Генбанком» договорились совместно работать над повышением доступности финансовых услуг. Также с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым подписано соглашение о сотрудничестве в сфере развития энергетической инфраструктуры, промышленной кооперации и локализации производственного потенциала.

КСТАТИ

В республике займутся возрождением большого хоккея. Соответствующее соглашение о сотрудничестве на полях ПМЭФ было подписано с основателем детско-юношеской академии «Красная машина Юниор», вице-президентом Федерации хоккея России Романом Ротенбергом.

- Нужно наших детей, наших подростков выводить из компьютеров и гаджетов на спортивные площадки - это замечательная возможность. Развитие хоккея после подписания будет выведено на новый уровень, тем более что хоккей в Донбассе в свое время активно развивался, и сейчас самое время начать его возрождение - есть такой запрос от жителей, - отметил глава ДНР Денис Пушилин.

А ЕЩЕ

На ПМЭФ Донецк и столица Никарагуа - Манагуа утвердили статус городов-побратимов.

- Два города, которых разделяют тысячи километров, но люди которых стремятся к миру, добру и созиданию, сегодня стали ближе, - отметил заместитель главы администрации Донецка Игорь Сапрыкин. - Подписание соглашения - лишь первый шаг к многочисленным мероприятиям в сфере спорта, культуры и бизнеса.

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