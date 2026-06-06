Общество «Знание» проведет в детских лагерях ДНР лекции мастер-классы

Школьники ДНР проведут лето со «Знанием». Фото: Общество «Знание»

В ходе просветительского проекта «Каникулы со Знанием» на протяжении трех летних месяцев в детских лагерях ДНР будут проходить тематические лекции, интеллектуальные викторины, творческие мастер-классы и множество других мероприятий, соответствующих планам национального проекта «Молодежь и дети».

- У ребят есть большой запрос на получение новых знаний даже во время летних каникул. Поэтому уже несколько лет наши лекторы становятся постоянными гостями в детских лагерях, - говорит генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль. - Они делятся своими знаниями, проводят творческие мастер-классы и спортивные тренировки, помогают подрастающему поколению развить критическое мышление и расширить кругозор. По итогам прошлых лет мы видим, что дети возвращаются домой не только отдохнувшими, но и вдохновленными на новые свершения и достижения - именно это и есть наша главная задача.

Среди тем встреч - профориентация, история, патриотизм, экология, культура, здоровье, наука и технологии, цифровая и финансовая грамотность и многое другое.

- Красной нитью летней кампании пройдут лекции, посвященные Году единства народов России, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным в 2026 году, - рассказывают в Обществе «Знание». - Также мероприятия будут приурочены к памятным датам, среди которых День России, День семьи, любви и верности, День государственного флага и другие. Важно, что лекторами проекта выступят и ветераны СВО в рамках акции «Служу Отечеству».

Кстати, в этом году в рамках проекта «Чтецкие программы» на базе школьных оздоровительных лагерей и общеобразовательных школ Всероссийских детских центров возможна организация литературных клубов.

- Для участия необходимо зарегистрировать литературный клуб, проводить занятия, набирать баллы и участвовать в рейтинге клубов, - говорят в Обществе. - Лучшие пять клубов получат наборы брендированной продукции, а следующие 40 в рейтинге - доступ к закрытому курсу «Секреты спикера с Ниной Зверевой».

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