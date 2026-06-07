Героям – тепло и забота: В ДНР ветераны боевых действий и их семьи получают всю необходимую поддержку

Ветераны окружены заботой и вниманием. Фото: Фонд «Защитники Отечества»

В Республике реализованы программы реабилитации, социальной адаптации и санаторно-курортного лечения для ветеранов боевых действий. Особое внимание уделялось всесторонней помощи семьям, потерявшим своих близких, включая психологическую поддержку и юридическое сопровождение.

- Главная сила фонда - люди: социальные координаторы, руководители региональных команд, сотрудники - все, кто находится рядом с нашими ребятами и их близкими. Благодаря их неравнодушию, искреннему желанию помочь тысячи людей по всей стране находят опору, получают необходимую поддержку и возвращаются к активной жизни, - сказала статс-секретарь - заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

ВСЕ ВОПРОСЫ РЕШАЮТСЯ

Социальные координаторы филиала фонда в республике приняли от порядка 35 тысяч адресатов более 146 тысяч запросов, из которых на данный момент уже решено около 90 %.

- Обращаются по вопросам получения социальных выплат, удостоверения ветерана боевых действий, за юридической и психологической помощью, за прохождением санаторно-курортного лечения, по вопросам получения технических средств реабилитации и адаптации жилых помещений, - рассказывают «КП» в филиале. - С осени 2024 года функционал фонда расширился. В первую очередь это касается работы по розыску бойцов, которые длительное время не выходят на связь со своими родными. Более 3500 членов семей уже обратились за помощью в поиске родного человека, и порядка 1000 из них благодаря содействию филиала уже не мучаются от неизвестности.

ВНИМАНИЕ ЗДОРОВЬЮ

Фонд организует для ветеранов-защитников лечение и реабилитацию, а тех, кто получил инвалидность в результате ранения, обеспечивает современными протезами, ортезами, колясками, техническими средствами реабилитации, чтобы как можно быстрее дать им возможность работать или, если необходимо, получить новую специальность.

- Ведь это зачастую молодые парни, у многих есть маленькие дети, семьи, а кто-то только собирается создать семью. Важно, чтобы они, вернувшись домой, могли работать и активно участвовать в социальной жизни, - уверены в организации. - Сейчас есть беспрецедентные меры поддержки со стороны государства, которые позволяют ветеранам получать высокофункциональные протезы. Они настолько совершенны, что максимально восполняют утраченные функции. Ребята имеют возможность не только ходить на работу, но и заниматься спортом. В настоящее время более 400 ветеранов обеспечены техническими средствами реабилитации.

НОВЫЕ ПРОГРАММЫ

Активно ведется работа по проведению адаптации жилья для ветеранов с инвалидностью по программе фонда «Защитники Отечества». Уже проведены работы для более чем 200 героев.

- В прошлом году была запущена новая программа, которая включает обеспечение адаптивной одеждой ветеранов с ампутацией конечностей или с серьезными нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также паллиативных больных, - говорят в фонде. - На данный момент более 100 наших ветеранов получили комплекты адаптивной одежды. Одежда разработана с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями и обеспечивает комфорт и удобство при ношении.

Также филиал занимается увековечением памяти героев, вовлечением ветеранов в патриотическое воспитание молодежи и подрастающего поколения.

- За три года работы в этом направлении проведено около 750 культурно-досуговых мероприятий и около 250 мероприятий патриотической направленности, в которых приняли участие около 22,5 тысячи человек. Также более 70 ветеранов боевых действий активно вовлечены в занятия спортом, - рассказали в филиале фонда «Защитники Отечества» в ДНР.

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