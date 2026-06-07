Будущее строим сегодня: Какие новые решения для Донецка, Макеевки и Мариуполя предлагает ЕИПП

Мариуполь станет деловым и туристическим центром Приазовья Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мариуполе планируется масштабное развитие туристической и деловой инфраструктуры. Это позволит городу стать центром притяжения для гостей и бизнеса. Для реализации этого потенциала предлагается построить гостиницы и апартаменты, деловой гостиничный комплекс с современным конгресс-центром, экспоцентр, спортивно-культурные и досуговые объекты, марины и благоустроенные зоны отдыха. Согласно прогнозам, к 2044 году турпоток в приморской столице республики может вырасти до 392 тысяч человек в год.

- Сочетание крупного промышленного кластера, портовой инфраструктуры и богатого культурного наследия Мариуполя создает уникальные возможности для диверсификации туристского продукта: наряду с пляжным отдыхом ключевыми направлениями становятся деловой и событийный туризм, - отметили в ЕИПП.

В это же время, в ходе разработки комплексной территориальной схемы развития туризма и генерального плана ДНР, проектировщики института предложили создать новые военно-патриотические турмаршруты в Донецке. В их число войдут места, связанные с событиями Гражданской и Великой Отечественной войн, Музей Великой Отечественной войны, монумент «Царь-пушка», памятник С. М. Буденному и братская могила советских воинов Южного фронта.

- Особое внимание уделяется мемориальному комплексу «Саур-Могила», который, несмотря на то, что расположен за пределами города, рассматривается как важный пункт для расширенных межмуниципальных маршрутов, - говорят в ЕИПП. - Также в перечень включены знаковые памятники современной истории Донбасса: колокол памяти, памятник «Твоим освободителям, Донбасс» и мемориал «Аллея ангелов», посвященный детям, которые погибли в ходе конфликта.

Кстати, Единый институт пространственного планирования РФ готовит проект планировки территории Горняцкого района Макеевки. Проект касается не только строительства новых домов, но и создания всей необходимой инфраструктуры для комфортной жизни.

- Общая площадь жилья составит порядка 600 тысяч квадратных метров. Появятся новая школа на 1 375 мест, три детских сада на 150 и 200 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и амбулаторно-поликлинический комплекс, - рассказывают в Минстрое Республики. - Также на территории Горняцкого района будут созданы пять зон для магазинов, рынков, автосалонов и кафе, четыре зоны для многоуровневых гаражей-стоянок на 1450 машино-мест. Запланирована реконструкция автозаправки, а также развитие улично-дорожной сети.

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