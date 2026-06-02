С любовью и заботой: Военкор Ирина Куксенкова вместе с Народным фронтом доставила помощь в детские учреждения в ДНР

В детские социальные учреждения ДНР доставлена помощь. Фото: Народный фронт

В преддверии Дня защиты детей военный корреспондент Ирина Куксенкова совместно с представителями регионального отделения Народного фронта в ДНР привезла гуманитарный груз, в который вошло все необходимое - от постельного белья и посуды до медицинского оборудования и бытовой техники.

- Дети были очень рады, - рассказывает Ирина Куксенкова. - Они очень тактильные, сразу обнимаются, проявляют интерес, для нас даже устроили небольшое представление. Для них важнее самого подарка - общение, чувство, что их любят, о них заботятся и думают.

В детские социальные учреждения ДНР доставлена помощь. Фото: Народный фронт

В Шахтерске помощь получил социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Недавно в учреждении завершился ремонт медицинского кабинета, однако приобрести новое оснащение не удалось. Благодаря помощи Народного фронта здесь появились манипуляционный столик и шкаф с замком для хранения лекарств. Для оснащения пищеблока передали посудомоечную машину и тележку для транспортировки продуктов.

- Нам привезли медицинский шкаф, столик, тележку для продуктов и посудомоечную машину. Эти предметы облегчат труд сотрудников, - сказала директор центра Ирина Коротких.

Детскому дому «Теремок» в Донецке, где воспитываются дети от 3 до 7 лет, в том числе с задержками психического развития, ДЦП, генетическими и другими заболеваниями, была оказана целевая помощь. В учреждение передали наборы постельного белья, детскую керамическую посуду, кухонные принадлежности, а также разнообразную одежду и обувь для малышей разных возрастов.

- Это не просто помощь, это частичка души людей, которые вкладываются в то, чтобы у ребятишек были лучшие условия, - говорит директор Донецкого детского дома Раиса Прилипко. - Это воспитывает у детей интерес к жизни, понимание, что нужно учиться, заботиться о младших, любить свою Родину. Наши воспитанники выразили свою благодарность стихами и танцем.

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