Секунды, спасающие жизни: Как в ДНР развивают экстренную помощь при инфарктах и сосудистых катастрофах

Более 400 жителей получили экстренную помощь в новом сосудистом центре Макеевки. Фото: Минздрав ДНР

Именно болезни сердца лидируют в общей статистике заболеваемости. Спасать людей в ситуациях, когда счет идет на минуты, помогают специализированные сосудистые центры. Сегодня в республике развернута сеть из трех таких высокотехнологичных отделений - они работают в Донецке, Мариуполе и Макеевке. Последний, макеевский центр на базе городской больницы № 1, открылся в декабре 2025 года.

С момента запуска экстренную и плановую медицинскую помощь здесь получили уже свыше 400 пациентов. Создание подобных профильных центров идет в рамках партийного проекта «Единой России» «Здоровый Донбасс» и Народной программы партии. Председатель Ассоциации работников здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев отметил, что развитие экстренной сосудистой помощи остается ключевой задачей для всего региона.

- В прошлом году больница была оснащена новым современным ангиографом, что позволило открыть третий в Республике региональный сосудистый центр для оказания помощи пациентам с инфарктами, инсультами и сосудистыми катастрофами. И на этом мы останавливаться не будем. Мы прекрасно понимаем, что в Народную программу «Единой России» необходимо включить ремонт всей больницы и дальнейшее развитие экстренной сосудистой помощи. Жители Макеевки и близлежащих населенных пунктов должны своевременно получать необходимую медицинскую помощь, когда счет идет буквально на минуты, - сказал Гарцев.

Сейчас операции в центре выполняются трижды в неделю, организованы ежедневные дежурства специалистов. Уже осенью штат медицинского учреждения планируют усилить еще двумя врачами, что позволит сформировать полноценную бригаду для спасения жизней жителей ДНР.

Недавно регион посетили специалисты Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиологии имени академика Е. И. Чазова Минздрава России. Эксперты оценили организацию помощи пациентам с инфарктом миокарда и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Федеральные специалисты отметили, что в ДНР все еще сохраняется дефицит кардиологов и терапевтов в первичном звене, а также недостаточное оснащение первичных сосудистых отделений.

Эксперты определили ключевые приоритеты развития кардиологии в республике. В их числе - дооснащение сосудистых центров и первичных отделений современным оборудованием, оптимизация маршрутизации пациентов с острыми состояниями, приоритет первичного чрескожного коронарного вмешательства при инфаркте миокарда, внедрение нагрузочных проб для диагностики ишемической болезни сердца, а также создание единой системы учета пациентов, направляемых на плановую коронароангиографию.

- Кроме того, предлагается организовать диспансерное наблюдение с привлечением фельдшеров, наладить обучение врачей на местах по профильным клиническим рекомендациям, обеспечить преемственность между стационарами и поликлиниками и развивать телемедицину между учреждениями Республики и головным НМИЦ, - заявили в Минздраве России.

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