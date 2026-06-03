В Донецке открыли приемное отделение нейрохирургии

Отделение оборудовано современной диагностической и лечебной инфраструктурой. Фото: Минздрав ДНР / Скриншот видео

В главной больнице региона - в республиканской больнице имени Калинина - произошло долгожданное событие. Здесь открылось полностью обновленное приемное отделение нейрохирургической службы. В торжественной обстановке старт работе нового подразделения дал министр здравоохранения ДНР Константин Масников. Он отметил, что масштабная модернизация и переоснащение службы стали возможны благодаря финансированию из регионального бюджета.

Медицинский комплекс объединил в себе несколько ключевых направлений. Теперь под одной крышей сконцентрированы отделение нейротравмы (№1), специализированная нейрохирургическая реанимация и интенсивная терапия (№3), блоки нейроонкологии и детской нейрохирургии (№2), сосудистая нейрохирургия с современными методами рентгенодиагностики (№3), а также отделение, занимающееся патологиями позвоночника и спинного мозга (№4).

Уникальность этого центра для региона трудно переоценить. Подразделения реанимации, детской нейрохирургии, сосудистой патологии мозга и нейроонкологии являются единственными во всей Донецкой Народной Республике. Особое значение сегодня имеет и работа нейротравматологов: нагрузка на этот сектор колоссальная, и медики ежедневно сталкиваются со сложнейшими случаями.

Константин Масников подчеркнул, что новая инфраструктура повлияет на результаты лечения.

- Создание современной диагностической и лечебной инфраструктуры позволяет обеспечить оказание высокотехнологичной медицинской помощи в полном объеме и в кратчайшие сроки, что напрямую влияет на снижение летальности и инвалидизации среди тяжелейших категорий пациентов, - отметил министр.

В обновленном отделении обустроен удобный крытый пандус для заезда скорых, рассчитанный на два каталочных места, установлены автоматические раздвижные двери и яркое освещение. Это позволяет доставлять пациента с улицы в операционную буквально за секунды.

Внутри корпуса развернута полноценная противошоковая операционная, смотровая и палата интенсивной терапии. Технический парк пополнился оборудованием экспертного класса: здесь установлен новейший компьютерный томограф и рентген-кабинет на три рабочих места. Кроме того, в отделении оборудовали кабинет гипербарической оксигенации.

Напомним, в конце апреля Владимир Путин по видеосвязи открыл новое модульное приемное отделение в больнице имени Калинина в Донецке. В нем внедрен ряд передовых решений, направленных на повышение эффективности оказания помощи, такие как цифровая идентификация и маршрутизация пациентов в зависимости от тяжести состояния, персональное распознавание больного с помощью браслетов, медицинская одежда цветового отличия в зависимости от функций персонала.

- Организация отделений существенно улучшит качество оказания экстренной медицинской помощи. Ежегодно отделение способно оказывать медицинскую помощь 30 тысячам пациентов, - доложил тогда президенту главный врач больницы Иван Плахотников.

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