«Одна Родина - одна семья»: В Донецке финишировал автопробег из Владивостока

Автоколонну встретили у памятника Освободителям Донбасса. Фото: Пресс-служба «12 храмов»

Маршрут участников автопробега «Одна Родина - одна семья» впечатляет - за 22 дня колонна преодолела дистанцию в 12 тысяч километров, проехав через Хабаровск и Читу, Улан-Удэ и Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Самару, Воронеж и Ростов-на-Дону. Всего - более 20 крупнейших городов страны. В каждом из них марафонцев встречали как родных. Через штабы #МЫВМЕСТЕ люди передавали посылки, технику и медикаменты для бойцов. По самым скромным подсчетам, в патриотических акциях по пути следования колонны приняли участие около 15 тысяч человек.

Акция этого года приурочена к Году единства народов России и посвящена памяти легендарного «Варяга» - заместителя главкома ВМФ Михаила Гудкова. Он вошел в историю как первый дважды Герой России. Финишировал автопробег у подножия монумента «Твоим освободителям, Донбасс». Встречали участников мэр Донецка Алексей Кулемзин, представители общественных организаций и десятки горожан.

Главным итогом стала передача 10 внедорожников УАЗ «Патриот», доверху загруженных гуманитарным грузом. Часть машин сразу передали военным - ключи бойцам вручила вдова героя Жанна Гудкова. Другие автомобили станут подспорьем для многодетных семей региона.

- Передаем все нашим ребятам с 55-й дивизии - 4 автомобиля. Часть машин поедет для передачи семьям военнослужащих, которые оказались в сложной жизненной ситуации, часть машин поедет в волонтерские организации, - сказал организатор пробега и руководитель проекта «12 храмов» Артем Рублев.

Отметим, что для команды проекта такие сверхдлинные дистанции уже стали традицией. Год назад они преодолели еще более внушительный путь в 15 тысяч километров, финишировав в Луганске. Тогда в ЛНР также доставили десятки тонн груза и более десяти автомобилей. Сами участники признаются, что в памяти остаются не дорожная пыль и усталость месяца пути, а невероятно теплый прием в каждом городе и искреннее желание тысяч людей по всей стране быть полезными фронту.

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