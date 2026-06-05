Жители ДНР определят победителей премии «За дело»

Центра развития компетенций ДНР занимается повышением эффективности муниципального управления. Фото: Центра развития компетенций ДНР

В ДНР дали старт приему заявок на участие в Республиканской премии для муниципальных служащих и депутатов представительных органов муниципальных образований «За дело».

Конкурс будет проходить в десяти номинациях: «За повышение привлекательности населённых пунктов», «За укрепление престижа и роли семьи», «Диалог с населением», «За мужество и героизм при выполнении гражданского долга», «С передовой СВО – в муниципальное образование», «За наставничество на муниципальной службе», «За развитие современных кадровых технологий», «Специальная номинация «Прорыв года в муниципальной службе», «Молодой управленец на службе Республики», «Специальная номинация «12 лет на острие службы».

30 победителей определят сами жители в ходе открытого онлайн-голосования. Это будет честная оценка заслуг перед регионом. Подать заявку можно до 30 июня на официальном сайте премии. С 1 по 31 июля пройдет отбор заявок комиссией, в августе состоится народное голосование. Торжественное награждение лауреатов премии будет приурочено ко Дню воссоединения ДНР с Российской Федерацией и годовщине создания Центра развития компетенций ДНР.

- Мы очень хотим, чтобы те, кто работает на местах - каждый день, в каждом городе, в каждом поселке - почувствовали: их дело важно для всей Республики. Сделаем всё, чтобы премия стала честным, прозрачным и по-настоящему важным событием для каждого, кто служит Донбассу, - отметил исполнительный директор Центра развития компетенций ДНР Никита Никитюк.

КОНКРЕТНО

На что обратят внимание при отборе:

- насколько эффективно кандидат выполняет свою работу;

- какую пользу его проекты приносят обществу;

- проявляет ли он инициативу и предлагает ли новые решения;

- какова его профессиональная репутация.

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