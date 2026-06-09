Жители региона могут получить в зонах самообслуживания полезные услуги и сервисы МФЦ в ДНР в 2026 году.
УСЛУГИ И СЕРВИСЫ МФЦ В ДНР В 2026 ГОДУ: КАКИЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В ЗОНАХ САМООБСЛУЖИВАНИЯ
Более года назад в офисах МФЦ появилась возможность для жителей самостоятельно получить доступ в электронном виде к необходимым государственным и муниципальным услугам.
В каждом отделении действует сектор пользовательского сопровождения (СПС). Зона самообслуживания позволяет:
- воспользоваться компьютером с интернетом и принтером для печати документов;
- через портал «Госуслуги» получить услуги онлайн, записаться на прием, подать заявление и проверить статус документов;
- получить помощь и консультации сотрудников МФЦ по использованию портала «Госуслуги» и других сервисов.
В специально отведенном месте можно оперативно, без очередей, в удобное для вас время получить онлайн:
- справку об отсутствии судимости;
- справку об отсутствии наказания за употребление наркотиков;
- записаться на прием в МВД;
- записаться на прием в государственную инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД);
- проверить действительность паспорта;
- проверить статус запрета на получение кредита;
- снять запрет на получение кредита;
- подать обращение с помощью платформы обратной связи;
- проверить водительское удостоверение.
И это далеко не полный перечень услуг – их гораздо больше. Ознакомиться со всеми сервисами можно на портале МФЦ ДНР, в официальном чат-боте МФЦ ДНР в мессенджере MAX или по телефону 119.
Важно, знать, что СПС работает по графику отделения МФЦ, в котором он расположен.
УСЛУГИ И СЕРВИСЫ МФЦ В ДНР В 2026 ГОДУ: КАКИЕ НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАНЫ У ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА
В МФЦ назвали самые популярные услуги для граждан разных возрастов. Помимо регистрации недвижимости это:
- получение и замена паспорта;
- получение повторных свидетельств ЗАГС;
- получение СНИЛС;
- подтверждение учетной записи на портале «Госуслуги»;
- получение архивных документов.
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