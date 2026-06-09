В зонах самообслуживания жители могут оперативно, в удобное для них время получить в компьютере доступ к услугам МФЦ. Фото: Архив ГБУ «МФЦ ДНР»

Жители региона могут получить в зонах самообслуживания полезные услуги и сервисы МФЦ в ДНР в 2026 году.

УСЛУГИ И СЕРВИСЫ МФЦ В ДНР В 2026 ГОДУ: КАКИЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В ЗОНАХ САМООБСЛУЖИВАНИЯ

Более года назад в офисах МФЦ появилась возможность для жителей самостоятельно получить доступ в электронном виде к необходимым государственным и муниципальным услугам.

В каждом отделении действует сектор пользовательского сопровождения (СПС). Зона самообслуживания позволяет:

- воспользоваться компьютером с интернетом и принтером для печати документов;

- через портал «Госуслуги» получить услуги онлайн, записаться на прием, подать заявление и проверить статус документов;

- получить помощь и консультации сотрудников МФЦ по использованию портала «Госуслуги» и других сервисов.

В специально отведенном месте можно оперативно, без очередей, в удобное для вас время получить онлайн:

- справку об отсутствии судимости;

- справку об отсутствии наказания за употребление наркотиков;

- записаться на прием в МВД;

- записаться на прием в государственную инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД);

- проверить действительность паспорта;

- проверить статус запрета на получение кредита;

- снять запрет на получение кредита;

- подать обращение с помощью платформы обратной связи;

- проверить водительское удостоверение.

И это далеко не полный перечень услуг – их гораздо больше. Ознакомиться со всеми сервисами можно на портале МФЦ ДНР, в официальном чат-боте МФЦ ДНР в мессенджере MAX или по телефону 119.

Важно, знать, что СПС работает по графику отделения МФЦ, в котором он расположен.

УСЛУГИ И СЕРВИСЫ МФЦ В ДНР В 2026 ГОДУ: КАКИЕ НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАНЫ У ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА

В МФЦ назвали самые популярные услуги для граждан разных возрастов. Помимо регистрации недвижимости это:

- получение и замена паспорта;

- получение повторных свидетельств ЗАГС;

- получение СНИЛС;

- подтверждение учетной записи на портале «Госуслуги»;

- получение архивных документов.

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