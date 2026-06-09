«Динамика, жесткость, адреналин»: В ДНР команда по регби на колясках показала свое мастерство

В ДНР продолжают развивать адаптивный спорт. Фото: ТГ/Швец

В Донецкой Народной Республике продолжают развивать адаптивный спорт. Для многих он становится не просто способом реабилитации, а настоящей ареной для проявления силы характера. Яркое тому подтверждение - команда по регби на колясках, чью тренировку посетил министр спорта и туризма ДНР Максим Швец.

В ДНР продолжают развивать адаптивный спорт. Фото: ТГ/Швец

Регби на колясках - вид спорта, который не терпит компромиссов. Здесь важны скорость реакции, точность маневров и умение действовать в жестких условиях.

- Динамика, жесткость, адреналин - здесь нет места слабости. Каждый игрок выкладывается на 200%, демонстрируя невероятную силу и ловкость, - подчеркнул министр, наблюдая за тренировочным процессом.

Особенность этой команды - ее состав: среди спортсменов немало ветеранов специальной военной операции. Тяжелые ранения могли бы поставить точку в активной жизни, но эти люди выбрали другой путь - продолжить борьбу, только теперь уже на спортивной площадке. Их история - это не про преодоление трудностей, а про победу над ними.

В ДНР продолжают развивать адаптивный спорт. Фото: ТГ/Швец

Среди ярких представителей коллектива - Валерия, единственная девушка в команде. Она не просто участвует в общих тренировках, но и уверенно держится на равных с мужчинами, доказывая, что в этом виде спорта важны не физические параметры, а воля, техника и умение чувствовать игру.

Министр не скрывал восхищения, наблюдая за тренировкой спортсменов.

- Восхищаюсь вами! Ваша стойкость, упорство и любовь к жизни - пример для всех нас. Этот спорт не просто возвращает вас к активной жизни - он меняет сознание общества, показывая, что нет ничего невозможного, - отметил Максим Швец.

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