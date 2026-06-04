В Донецке создадут новый комфортный район с парком и развитой инфраструктурой

Согласно плану, новый жилой район будет располагать развитой инфраструктурой. Фото: сгенерировано нейросетью

На востоке Донецка планируется масштабная застройка, в рамках которой будут возведены многоквартирные дома общей площадью более 400 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в Едином институте пространственного планирования России.

Согласно разработанному плану, новый жилой район будет располагать развитой социальной инфраструктурой. Проектом предусмотрено строительство двух детских садов, каждый на 250 мест, что позволит обеспечить местами подрастающее поколение. Для школьников будет возведена современная школа, рассчитанная на 1100 учеников. Медицинскую помощь жители смогут получать в новой поликлинике, спроектированной для обслуживания 200 человек за смену.

Кроме того, для поддержания здорового образа жизни горожан и развития спортивной инфраструктуры планируется создание физкультурно-оздоровительного комплекса на 300 мест. Коммерческая составляющая проекта также будет развита: предусматривается строительство объектов торговли и услуг общей площадью более 10 тысяч квадратных метров. Для обеспечения удобства жителей и гостей района запланировано возведение двух паркингов, способных вместить 800 и 1000 машин соответственно.

Особенностью проекта, как отметили в ЕИПП, является размещение жилой застройки в непосредственной близости от образовательного кампуса.

- Такой подход объединит общественные и жилые зоны в единую многофункциональную среду, - подчеркнули в институте.

В рамках благоустройства территории будет создан крупный озелененный парк «Восточный». Также планируется озеленить и благоустроить дворы жилой застройки и создать зоны отдыха с детскими и спортивными площадками, что сделает новый район максимально комфортным и привлекательным для проживания.

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