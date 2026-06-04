От строительства новостроев до создания мощного дата-центра: Какие соглашения заключила ДНР во второй день работы на ПМЭФ-2026

В Республике построят мощный дата-центр. Фото: max.ru/PushilinDenis

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) были достигнуты несколько ключевых соглашений, направленных на «пересборку» экономики ДНР. Особое внимание уделяется направлениям строительства, логистики и цифровизации. Об этом сообщил Глава Республики Денис Пушилин, комментируя итоги второго дня работы на ПМЭФ-2026.

Глава ДНР Денис Пушилин продолжает работу на ПМЭФ-2026. Фото: max.ru/PushilinDenis

Он рассказал о подписании нескольких важных документов. В частности, были достигнуты договоренности с генеральным директором группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрием Ивановым о начале масштабного строительства жилых комплексов и объектов социальной инфраструктуры в Донецке и Макеевке.

Отмечается, что компания уже имеет опыт успешной реализации проектов в Мариуполе. Сейчас она займется комплексной застройкой других городов ДНР с применением передовых технологий.

- Компания начинала со стройки в Мариуполе, теперь заходит в Донецко-Макеевскую агломерацию, - заявил Пушилин.

Еще одним значимым соглашением стало подписание договора с генеральным директором АО «АйСи Инвест» Екатериной Белоусовой о реализации двух крупных инфраструктурных проектов.

С гендиректором АО «АйСи Инвест» Екатериной Белоусовой договорились о реализации двух масштабных инфраструктурных проектов. Фото: max.ru/PushilinDenis

Первый направлен на создание современного логистического кластера, который будет включать в себя надежные складские помещения, роботизированную технику и комплексы с мультитемпературными режимами хранения продукции.

Второй проект предусматривает создание мощного центра обработки данных с современным серверным оборудованием. По словам Главы ДНР, такой дата-центр даст Республике ряд преимуществ.

- Новые мощности по хранению и обработке информации позволят развивать умные сервисы, электронные госуслуги и привлекать IT-компании, - пояснил он.

Важным направлением сотрудничества стала сфера информационных технологий. Соглашение с президентом и председателем правления ПАО «Сбербанк» Германом Грефом предполагает подготовку квалифицированных кадров в области IT. Параллельно, совместно с ООО «УК «Техинвест» и ПАО «Сбербанк», Республика готовится к реализации масштабного инвестиционного проекта - строительству индустриального парка «Куйбышевский» в Донецке.

Республика готовится к реализации масштабного инвестиционного проекта - строительству индустриального парка «Куйбышевский» в Донецке. Фото: max.ru/PushilinDenis

- Это будет полноценная экосистема для бизнеса: от индивидуальных цехов - до современной инфраструктуры для персонала. По сути, мы создаем «город в городе» для инвесторов и специалистов, - заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

В целях повышения доступности финансовых услуг для жителей и бизнеса подписано соглашение о стратегическом партнерстве с АО «Генбанк». Председатель правления банка Елена Ческидова заверила, что банк намерен наращивать свое присутствие в регионе и адаптировать банковские продукты под специфические потребности местного рынка.

Также было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере развития энергетической инфраструктуры, промышленной кооперации и локализации производственного потенциала с министром энергетики Российской Федерации Сергеем Цивилевым. Данное партнерство призвано ускорить модернизацию энергетического сектора Республики и укрепить ее производственные возможности.

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