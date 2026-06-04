В Донецке и Макеевке в строительство жилья инвестируют более 100 млрд рублей

Фото: предоставлено ГК «ЮгСтройИнвест»

На XXIX Петербургском международном экономическом форуме, который проходит в эти дни в «Экспофоруме», было заключено стратегическое соглашение, призванное кардинально изменить облик двух ключевых городов Донецкой Народной Республики. Речь идет о комплексной застройке в Донецке и Макеевке, финансирование которой составит более 100 млрд рублей. Документ 4 июня 2026 года скрепили подписями глава региона Денис Пушилин и руководитель одного из ведущих застройщиков юга России «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов.

Фото: предоставлено ГК «ЮгСтройИнвест»

Ключевые параметры застройки

Подписанный договор закрепляет запуск масштабного возведения жилых кварталов и сопутствующей инфраструктуры. Флагманским направлением станет столица Республики. Согласно условиям соглашения, только в Донецке планируется построить свыше 100 тысяч квадратных метров современного жилого фонда. Ожидается, что новая застройка будет носить комплексный характер и обеспечит жителей не только квартирами, но и всей необходимой социальной и инженерной инфраструктурой.

Фото: предоставлено ГК «ЮгСтройИнвест»

Опыт, проверенный регионом

Для компании-инвестора это не первый проект в ДНР. Еще в 2023 году застройщик первым в Российской Федерации приступил к строительству жилья в Мариуполе по классической схеме долевого участия (214-ФЗ), в том же году были переданы ключи от квартир жильцам первой новостройки.

На сегодняшний день общий объем сданного застройщиком жилья в регионе достиг отметки в 76 тысяч квадратных метров. В планах на текущий год — ввести в эксплуатацию дополнительно более 102 тысяч квадратных метров.

Фото: предоставлено ГК «ЮгСтройИнвест»

Уникальный инвестиционный климат

Эксперты отмечают, что столь динамичное развитие строительного сектора в Республике стало возможным благодаря тому, что в регионе действует свободная экономическая зона, которая предоставляет бизнесу широкий спектр преференций. Кроме того, мощным драйвером спроса выступает программа льготной ипотеки. Ставка по жилищным кредитам в 2%, инициированная Президентом России, делает приобретение новых квартир доступным для широких слоев населения.

— Хочу поблагодарить Дениса Владимировича и правительство Донецкой Народной Республики за конструктивный диалог и создание благоприятного инвестклимата», — сказал генеральный директор «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов.

Петербургский международный экономический форум вновь подтвердил статус площадки, где принимаются решения, напрямую влияющие на развитие целых регионов. Сделка с инвестициями в объеме более 100 миллиардов рублей — это не просто бизнес-план. Это реальный шаг к масштабному восстановлению Донецка и Макеевки, который обеспечит тысячи семей качественным и комфортным жильем.