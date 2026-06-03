Для любой сделки с недвижимостью важно оперировать актуальной информацией про объект Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

При любых операциях с недвижимостью в Донецкой Народной Республике - будь то оформление, покупка, продажа или проверка объекта - жителям часто требуется выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Чтобы полученные сведения были достоверными и не ввели вас в заблуждение, важно понимать, на какой период они актуальны. В Минумищества Республики рассказали, как долго действует выписка из ЕГРН в ДНР в 2026 году.

Сколько действует

В министерстве подчеркнули, что законодательство не устанавливает конкретный срок действия выписки из ЕГРН. Однако основным показателем актуальности является дата ее формирования, которая всегда указана в документе.

Стоит помнить, что данные в реестре могут измениться в любой день. Поэтому для любой сделки с недвижимостью крайне важно оперировать самой свежей информацией.

Что содержится в выписке из ЕГРН

Выписка из ЕГРН представляет собой минимальный, но достаточный набор сведений для первичной оценки объекта недвижимости. В документе указываются:

- сведения о правообладателях объекта;

- информация о возможных обременениях (например, ипотека или аренда);

- данные о наличии ограничений и арестов;

- технические характеристики объекта (площадь, этажность, назначение).

Этот перечень позволяет оценить юридическую «чистоту» объекта.

Почему банки и нотариусы требуют свежую выписку

Как правило, при проведении сделок с недвижимостью банки и нотариусы требуют документ, полученный не позднее чем за 30 дней до даты сделки. Такая практика объясняется необходимостью убедиться в отсутствии новых обременений, арестов или изменений в правах собственности, которые могли произойти недавно. Министерство имущественных отношений ДНР настоятельно рекомендует запрашивать актуальные сведения перед совершением любых операций купли-продажи, оформления ипотеки или дарения.

Актуальная выписка - ваша защита

Запрос свежей выписки из ЕГРН - это не просто формальная процедура. Это гарантия того, что все стороны сделки располагают достоверной и актуальной информацией об объекте недвижимости.

- Такой подход снижает риски и помогает избежать споров в будущем, - подчеркнули в министерстве.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В каких случаях можно продать жилой дом без земли в ДНР: особенности оформления

В региональном Минимущества рассказали об особенностях продажи жилого дома без земельного участка в ДНР (подробнее)